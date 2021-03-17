الفصائل وقّعت ميثاق شرف تأكيدا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وفي ظل تنافس شريف بين القوائم

أكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، الأربعاء، ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأية معوقات لها خاصة في القدس.

وشددّت الفصائل في البيان الختامي للجولة الثانية من الحوار الفلسطيني، التي انعقدت في القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيا وسياسيا.

وأضاف البيان، أن الفصائل المشاركة في الانتخابات وقّعت على ميثاق شرف تأكيدا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وفي ظل تنافس شريف بين القوائم.

وأوضح البيان أن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني قدمت تقريرا تفصيليا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد، وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون -وفقا للبيان- على استكمال تشكيل القيادة المُوحدة للمقاومة الشعبية الشاملة، وتفعيلها.

واعتبر البيان، أن مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.

وفي 3 سبتمبر/أيلول 2020، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية لقاء مشتركا، في بيروت ورام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استنادا للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير/كانون الثاني 2021.

كما ناقشت الفصائل، بحسب البيان، سبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالته للجهات المختصة.

واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.