وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يفشل في ترتيب زيارة إلى الإمارات قبل الانتخابات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتمكن من زيارة الإمارات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل، في حين قال وزير إماراتي سابق إن بلاده لن تكون جزءا في أي عملية انتخابية إسرائيلية.

فقد قالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في ترتيب زيارة إلى الإمارات قبل الانتخابات، وبذلك تتأجل للمرة الخامسة الزيارة التي كان يتوقع أن يقوم بها لهذه الدولة الخليجية.

من جهتها، ذكرت القناة 13 العبرية أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لن يعقد لقاء مع نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية.

ونقلت القناة عن مصادر في الإمارات قولها إن أبو ظبي غير معنية بالتدخل في الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وبالتالي لن يعقد بن زايد لقاء مع نتنياهو في الأيام المقبلة.

وكانت مصادر إسرائيلية في تل أبيب رجحت أن يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة رسمية إلى الإمارات غدا الخميس، وذلك بعد أن ألغى زيارته التي كانت مقررة الخميس الماضي، بسبب ما قال إنها صعوبات في تنسيق مرور رحلته عبر أجواء الأردن.

وقبل تأكيد المصادر الإسرائيلية فشل ترتيبات الزيارة، تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت عن اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والإماراتي على أن تكون الزيارة غدا، في حين أفادت مصادر إسرائيلية بوصول طائرة أميرية فاخرة إلى إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

تصريحات قرقاش تأتي بالتزامن مع التقارير الإسرائيلية عن فشل ترتيبات زيارة نتنياهو لأبو ظبي (رويترز)

الإمارات والانتخابات الإسرائيلية

في السياق، قال زير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم إن دولة الإمارات لم ولن تكون جزءا في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر "من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الهدف من الاتفاقات الإبراهيمية هو توفير أساس إستراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل والمنطقة".

وكان المسؤول الإماراتي السابق يشير إلى اتفاقات التطبيع التي أبرمتها دول عربية مع إسرائيل.

وتزامنت تصريحات قرقاش مع نشر مواقع عبرية تصريحات لمصادر إماراتية بأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لن يعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات.