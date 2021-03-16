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سياسة|يمن

وسائل إعلام سعودية: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذه عملية هجومية مقابل ميناء الصليف شمالي اليمن

16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202108:42 PM (مكة المكرمة)

وسائل إعلام سعودية: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذه عملية هجومية مقابل ميناء الصليف شمالي اليمن

المصدر : الجزيرة
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