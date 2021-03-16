قتلى وجرحى في هجوم على حافلة أساتذة وموظفي جامعة شمالي أفغانستان

أفاد مصدر أمني في أفغانستان للجزيرة بوقوع قتلى وجرحى في هجوم اليوم على حافلة تقل أساتذة وموظفين في جامعة بغلان شمالي البلاد، ولم ترد أي تفاصيل بشأن ملابسات الهجوم والجهة التي تقف وراءه.

وأكدت مصادر حكومية مقتل أستاذين وإصابة 4 طلاب في الهجوم على الحافلة.

وكانت العاصمة الأفغانية كابل شهدت -أمس الأحد- هجومين منفصلين، قُتل فيهما 3 مدنيين وأصيب 12 آخرون، وحمّل مسؤول حكومي حركة طالبان المسؤولية عنهما، إلا أن الأخيرة لم تعلق على ذلك.

ويأتي تصاعد الهجمات في وقت تشهد فيه الساحة الأفغانية تحركات دبلوماسية لوقف الحرب في البلاد، وذلك عن طريق مساعي استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.