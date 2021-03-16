السعودية تؤكد دعمها للجهود الأممية لوقف إطلاق النار في اليمن وتدعو لتمديد حظر السلاح على إيران

أكد مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء دعمه جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، والبدء في عملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216).

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران في ظل استمرارها في تزويد جماعة الحوثي بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في "إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء عبر عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.