البث الحي
سياسة|يمن

قيادي بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا: غدا سنقلب الطاولة والبيان رقم 1 من ساحة التحرير بعدن سيكون لاحقا

16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202108:54 PM (مكة المكرمة)

قال أحمد سعيد بن بريك، رئيس "الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، إن اقتحام المتظاهرين للمجمع الرئاسي هو ثأر للمتظاهرين في سيئون، متوعدا بإعلان "البيان رقم 1" في عدن قريبا.

وفي تغريدات على تويتر، اعتبر بن بريك أن اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن هو ثأر للمتظاهرين في سيئون، الذين أُجبروا على فض احتجاجات منددة بغلاء المعيشة.

وأضاف بن بريك أن "الجنوب دائما يحلق فوق العلالي بجناحي حضرموت وعدن وبقية محافظات الجنوب هي الجسد لهذين الجناحين، إرادة شعب الجنوب دوما تنتصر".

وهدد بن بريك بإعلان البيان رقم 1 من ساحة خور مكسر (جنوب عدن) بعد فترة وجيزة، مضيفا "الخطة (ج) أبين ولحج اليوم، وغدا سنقلب الطاولة ولا مجال للمراوغة".

ويطلق مصطلح "البيان رقم 1" على البيان الأول، الذي يعلن فيه قادة الانقلابات أنهم استولوا على السلطة.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر المئات في عدن ضد الأوضاع المعيشية المتردية، ثم اقتحم عدد منهم البوابة الأولى لقصر معاشيق، مقرِ الحكومة اليمنية، بدون أن تعترضهم قوات الحراسة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن المتظاهرين حاصروا بعض الوزراء داخل مقر سكنهم في القصر، كما قال مستشار وزارة الإعلام، مختار الرحبي، عبر تويتر، إن "اقتحام القصر جاء بعد تحريض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي".

ولاحقا، قال مسؤول حكومي يمني للجزيرة إن المتظاهرين الذين اقتحموا قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن (جنوبي البلاد) قد غادروه.

وأضاف المسؤول الحكومي نفسه أن رئيس الحكومة، معين عبد الملك، انتقل أثناء المظاهرات داخل القصر إلى مقر القوات السعودية، الموجود أسفل قصر معاشيق.

وأظهرت صور بُثت على فيسبوك تجوّل متظاهرين داخل القصر، وكان لافتا أن عددا منهم كانوا يحملون شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد خلا المكان من قوات الحراسة والأمن، كما اختفت القوات السعودية التي كانت موجودة في القصر.

موقف حكومي

من جهته قال وزير الداخلية اليمني اللواء الركن ابراهيم حيدان إن ‏ما يحدث في عدن لن يثني الجيش اليمني عن الانتصارات التي حققها ضد الحوثيين.

وأضاف اللواء حيدان في تغريدة على حسابه في تويتر أن أحداث عدن ستزيد الجيش إصرارا على دعم جبهات القتال ضد الحوثيين.

وأكد في تغريدة أخرى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد هي معركة أخرى تخوضها الحكومة. وأنه على الجميع رص الصفوف لتحقيق الانتصار

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

اليمن.. مقتحمو القصر الرئاسي بعدن يغادرونه ورئيس الحكومة يلجأ لمقر القوات السعودية

قال مسؤول حكومي يمني للجزيرة إن المتظاهرين الذين اقتحموا اليوم قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن (جنوبي البلاد) قد غادروه. وجاء الاقتحام احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية وارتفاع الأسعار وانهيار العملة.

المزيد من سياسة

مطالب المحتجين تثقل كاهل الحكومة.. اتساع رقعة الاحتجاجات بعدة محافظات يمنية

الاحتجاجات في اليمن تصاعدت للمطالبة بتحسين الخدمات وخفض الأسعار (الجزيرة)

كورونا.. دول إضافية تعلق استخدام أسترازينيكا والوكالة الأوروبية مقتنعة بجدواه وفلسطين في وضع خطير جدا

أعداد الدول التي علقت استخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد تتزايد (شترستوك)

نيويورك تايمز: قوات أميركية تدعم موزمبيق ضد فرع لتنظيم الدولة آخذ في التوسع

الصحيفة قالت إن عناصر من جيش موزمبيق تلقوا تدريبات على يد جنود من القوات الخاصة الأميركية (الفرنسية)

وسائل إعلام سعودية: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذه عملية هجومية مقابل ميناء الصليف شمالي اليمن

الأكثر قراءة

اختتام محادثات بين أنقرة وأثينا.. أردوغان: السعودية طلبت شراء مسيرات تركية ولن نقدم تنازلات في شرق المتوسط

أردوغان يصافح عضو المجلس الرئاسي البوسني ميروراد دوديك في القصر الرئاسي بأنقرة (وكالة الأنباء الأوروبية)

بتهمة قتل عراقيين على خلفية محاولة لاغتياله.. يوم مثل صدام حسين لأول مرة أمام المحكمة في قضية الدجيل

صدام حكم بالإعدام في أول محاكمة جرت ضده في قضية الدجيل (غيتي)

هيمنة تركية ناعمة.. كيف تتحدى أنقرة قبضة الكرملين القوية في آسيا الوسطى؟

قال لمبارك "أنت مش ربنا".. الشيخ الغزالي أديب الدعوة الثائر

المفارقة بين الأدب والثورة يمكن أن تكون مفتاح شخصية الغزالي وسر شهرته (مواقع التواصل)