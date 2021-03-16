قال أحمد سعيد بن بريك، رئيس "الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، إن اقتحام المتظاهرين للمجمع الرئاسي هو ثأر للمتظاهرين في سيئون، متوعدا بإعلان "البيان رقم 1" في عدن قريبا.

وفي تغريدات على تويتر، اعتبر بن بريك أن اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن هو ثأر للمتظاهرين في سيئون، الذين أُجبروا على فض احتجاجات منددة بغلاء المعيشة.

وأضاف بن بريك أن "الجنوب دائما يحلق فوق العلالي بجناحي حضرموت وعدن وبقية محافظات الجنوب هي الجسد لهذين الجناحين، إرادة شعب الجنوب دوما تنتصر".

وهدد بن بريك بإعلان البيان رقم 1 من ساحة خور مكسر (جنوب عدن) بعد فترة وجيزة، مضيفا "الخطة (ج) أبين ولحج اليوم، وغدا سنقلب الطاولة ولا مجال للمراوغة".

الخطة (ج) أبين ولحج اليوم وغدا سنقلب الطاولة ولا مجال للمراوغة والبيان رقم (1) من ساحة التحرير بخور مكسر سيكون بعد فترة وجيزة لاحقاً إن شاء الله ، وشعب الجنوب ملتف حول قيادته في المجلس الانتقالي . — أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) March 16, 2021

ويطلق مصطلح "البيان رقم 1" على البيان الأول، الذي يعلن فيه قادة الانقلابات أنهم استولوا على السلطة.

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر المئات في عدن ضد الأوضاع المعيشية المتردية، ثم اقتحم عدد منهم البوابة الأولى لقصر معاشيق، مقرِ الحكومة اليمنية، بدون أن تعترضهم قوات الحراسة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن المتظاهرين حاصروا بعض الوزراء داخل مقر سكنهم في القصر، كما قال مستشار وزارة الإعلام، مختار الرحبي، عبر تويتر، إن "اقتحام القصر جاء بعد تحريض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي".

ولاحقا، قال مسؤول حكومي يمني للجزيرة إن المتظاهرين الذين اقتحموا قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن (جنوبي البلاد) قد غادروه.

وأضاف المسؤول الحكومي نفسه أن رئيس الحكومة، معين عبد الملك، انتقل أثناء المظاهرات داخل القصر إلى مقر القوات السعودية، الموجود أسفل قصر معاشيق.

وأظهرت صور بُثت على فيسبوك تجوّل متظاهرين داخل القصر، وكان لافتا أن عددا منهم كانوا يحملون شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد خلا المكان من قوات الحراسة والأمن، كما اختفت القوات السعودية التي كانت موجودة في القصر.

موقف حكومي

من جهته قال وزير الداخلية اليمني اللواء الركن ابراهيم حيدان إن ‏ما يحدث في عدن لن يثني الجيش اليمني عن الانتصارات التي حققها ضد الحوثيين.

وأضاف اللواء حيدان في تغريدة على حسابه في تويتر أن أحداث عدن ستزيد الجيش إصرارا على دعم جبهات القتال ضد الحوثيين.

وأكد في تغريدة أخرى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد هي معركة أخرى تخوضها الحكومة. وأنه على الجميع رص الصفوف لتحقيق الانتصار