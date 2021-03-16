اليمن.. المبعوث الأممي يحذر من تدهور كبير للصراع ومعارك مستمرة في تعز ومأرب

المبعوث الأممي مارتن غريفيث قال إن اليمن يشكل أكبر كارثة إنسانية في العالم وإن المجاعة تزيد مأساة اليمنيين، داعيا الأطراف اليمنية إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات المدنية وعدم استغلال الاقتصاد في الحرب

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن الصراع في هذا البلد يتدهور بشدة، وشدد على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، في وقت تتواصل فيه المعارك بمأرب وتعز بين الجيش الوطني والحوثيين.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، وصف غريفيث تدهور الصراع في اليمن بالكبير، محذرا من تداعياته الإنسانية الخطيرة على المدنيين.

وقال إن هجوم الحوثيين على محافظة مأرب مستمر، ويعرض المدنيين -بمن فيهم نحو مليون نازح- للخطر، ووصف استمرار العنف في الحديدة (غربي اليمن) بالمقلق، مشيرا إلى أنه تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.

كما قال المبعوث الأممي إن الغارات الجوية داخل حدود مدينة صنعاء عرضت المدنيين هناك للخطر.

وفي الوقت نفسه، أبدى قلقه من تكثيف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة واستهداف البنية التحتية المدنية في السعودية من قبل الحوثيين.

وفيما يتعلق بالمساعي الرامية لوقف الصراع، قال المبعوث الأممي إنه لا يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية في اليمن.

وقف إطلاق النار

وشدد غريفيث على أن وقف إطلاق النار في كل أنحاء اليمن، وفتح مطار صنعاء، وضمان تدفق الوقود والسلع؛ ضرورة إنسانية ملحة.

وقال إن اليمن يشكل أكبر كارثة إنسانية في العالم، وإن المجاعة تزيد مأساة اليمنيين، داعيا الأطراف اليمنية إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات المدنية، وعدم استغلال الاقتصاد في الحرب.

وفي السياق، أشار المبعوث الأممي إلى أنه مع احتدام الصراع يستمر النقص الحاد في الوقود بصنعاء والمحافظات المجاورة، داعيا الحكومة اليمنية إلى السماح بدخول سفن الوقود إلى الحديدة من دون المزيد من التأخير.

وتحدث غريفيث عن تقارير مروعة عن أطفال ينخرطون بشكل متزايد في الحرب باليمن مما يهدد مستقبلهم.

من جهة أخرى، طالب المبعوث الأممي بتحقيق مستقل في الحريق الذي شب بمركز احتجاز لمهاجرين إثيوبيين في صنعاء، وكانت تقارير أفادت بمقتل عشرات المهاجرين جراء الحريق.

معارك مأرب وتعز

ميدانيا، أفادت مصادر محلية اليوم بأن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في منطقة الكسارة (شمال مدينة مأرب).

وكان الجيش اليمني أكد سابقا أنه صد هجمات للحوثيين باتجاه مدينة مأرب، التي يحاولون منذ أسابيع التقدم نحوها من محاور عدة.

كما أعلن الجيش اليمني اليوم سيطرة قواته على جبل الصَرَاهِم الإستراتيجي التابع لعزلة بلاد الوافي (شمال مديرية جبل حبشي غربي تعز).

وفي الأيام القليلة الماضية، تمكن الجيش اليمني من التقدم غربي محافظة تعز؛ ليفك جزئيا الحصار الذي كان يفرضه الحوثيون من جهة الغرب.

وفي تطورات عسكرية أخرى، أعلن التحالف السعودي الإماراتي تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في مدينة صعدة (شمال غربي اليمن).

وقالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون صباح اليوم باتجاه خميس مشيط (جنوبي السعودية).

وكانت وسائل إعلام سعودية قالت إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين، أمس الاثنين، باتجاه خميس مشيط في محافظة عسير الحدودية مع اليمن، وأكدت أنهما انطلقا من مناطق مأهولة بالسكان في محافظة صعدة.

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع -في تغريدة اليوم- إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة من طراز "قاصف كي2" (K2).

وأضاف المتحدث العسكري أن إصابة الأهداف العسكرية كانت دقيقة.