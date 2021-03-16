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سياسة|إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي في جولة لإقناع الأوروبيين برفض العودة الأميركية للاتفاق النووي الإيراني

استهل ريفلين جولته اليوم باجتماع عمل مع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير ثم مع وزير الخارجية هايكو ماس

شتاينماير (يمين) وريفلين بعد لقائهما في برلين اليوم (غيتي)
شتاينماير (يمين) وريفلين بعد لقائهما في برلين اليوم (غيتي)
16/3/2021

بدأ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم، الثلاثاء، جولة أوروبية؛ للتحذير من خطر حزب الله اللبناني ورفض العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ولثني المحكمة الجنائية الدولية عن التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.

ووصل ريفلين اليوم إلى برلين، مبتدئا جولة تستمر حتى الخميس، وتشمل أيضا فرنسا والنمسا، ويرافقه رئيس هيئة الأركان العسكرية للجيش، أفيف كوخافي، بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد كلفهما بمهمة محاولة إقناع قادة تلك الدول بالموقف الإسرائيلي الرافض للعودة الأميركية للعمل بموجب الاتفاق النووي مع إيران.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان "غادر الرئيس ريفلين في زيارة قصيرة إلى أوروبا، لعقد اجتماعات حول مخاطر قوة حزب الله الصاعدة، وتكثيف المشروع النووي الإيراني، والمحكمة الجنائية الدولية، ويرافق الرئيس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي سيطلع الرؤساء الأوروبيين على الأمور الأمنية".

واعتبر ريفلين أن هذه الزيارة "مهمة للغاية" في هذا الوقت؛ حيث تُظهر أوروبا التزاما استثنائيا بأمن إسرائيل والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، وفق وصفه.

وأضاف أن هناك أملا بتعزيز الأصوات المعتدلة في المنطقة، أما "الأصوات المتطرفة، وخاصة إيران، فهي تهدد بتقويض هذا الاستقرار"، مشددا على ضرورة مواجهة المجتمع الدولي "لخطط إيران النووية ودعمها للمنظمات الإرهابية، التي تهدد إسرائيل والأمن الإقليمي".

وأشار ريفلين إلى أن أجندة هذه الرحلة تتضمن أيضا قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربا عن ثقته بوقوف الأصدقاء الأوروبيين مع إسرائيل في هذه القضية.

واستهل ريفلين جولته، اليوم، باجتماع عمل مع رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير ثم مع وزير الخارجية هايكو ماس، ويغادر غدا إلى فيينا للاجتماع برئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، ثم ينتقل الخميس إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان لمكتب شتاينماير أن الرئيسين يرغبان أيضا في مناقشة جائحة كورونا والتوزيع العادل للقاحات عالميا.

ويتمتع شتاينماير وريفلين بعلاقة صداقة قديمة، وسبق أن زار شتاينماير إسرائيل مطلع العام الماضي، وكان أول رئيس دولة ألماني يلقي خطابا في المنتدى العالمي للهولوكوست.

المصدر : وكالات

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