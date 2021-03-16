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سياسة|أفغانستان

الرئيس الأفغاني يرفض تسليم السلطة قبل الانتخابات.. المبعوث الروسي يؤكد: اجتماع موسكو ليس منافسا لمفاوضات الدوحة

قال المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو إن سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان وخفض تمويلها قبل تحقيق السلام قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية

المبعوث الروسي: نحن لا ننافس أحدا ونقيّم عاليا دور أصدقائنا القطريين في دعم المفاوضات الأفغانية (الجزيرة)
المبعوث الروسي: نحن لا ننافس أحدا ونقيّم عاليا دور أصدقائنا القطريين في دعم المفاوضات الأفغانية (الجزيرة)
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202110:44 PM (مكة المكرمة)

أوضح المبعوث الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف للجزيرة أن هدف اجتماع موسكو المقرر الخميس المقبل ليس منافسا لمفاوضات الدوحة، بل يهدف لإنجاح المفاوضات التي وصلت إلى "طريق مسدود"، بينما أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه لن يسلم السلطة دون انتخابات.

وفي حوار مع الجزيرة يبث لاحقا في برنامج "لقاء اليوم"، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، إن أهم هدف من اجتماع موسكو بشأن أفغانستان هو القيام بمحاولة مع الشركاء في إطار الثلاثية الموسعة الخاصة بأفغانستان، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين، وبمشاركة باكستان لإعطاء دفعة المفاوضات الأفغانية.

واعتبر كابولوف أن هناك مساعي منذ شهور لإحياء المفاوضات في الدوحة بمساعدة "الزملاء القطريين"، مضيفا "إنه ليس ذنب قطر وصول هذه المفاوضات إلى طريق مسدود".

وقال كابولوف إن الثلاثية الموسعة شعرت أنه يتوجب تجميع القوى والتأثير على جميع الأطراف الأفغانية للبدء بالمفاوضات البَنّاءة، مؤكدا أن هذه الجهود ليست لمنافسة أحد، وأن بلاده تثمن عاليا دور أصدقائها القطريين في دعم المفاوضات الأفغانية، حسب تعبيره.

وبشأن الوثيقة الأميركية التي عرضت على الأطراف الأفغانية، قال المبعوث الروسي إنها محاولة جيدة وليست مثالية، وتحتاج إلى تطوير مشترك.

وأشار كابولوف إلى أن "كل المواضيع المطروحة في الوثيقة -بما فيها شكل الدولة المستقبلية وآلية إدارة الدولة- يجب أن يقر فقط من قبل الأفغان".

وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في إفادة صحفية أن اجتماع موسكو بشأن أفغانستان ليس بديلا عن محادثات الدوحة.

 

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأفغاني إنه ليس مستعدا لتسليم السلطة لأي شخص لا يُختار عبر الانتخابات، مؤكدا استعداد الحكومة الأفغانية للمشاركة في الانتخابات، إذا شاركت فيها حركة طالبان.

وقال المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو إن سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان وخفض تمويلها قبل تحقيق السلام قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الأفغانية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأفغانية أن إجراء مفاوضات السلام بشأن أفغانستان في روسيا وتركيا استمرار ومكمل لمفاوضات الدوحة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات أنه بحث في الدوحة، مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد القضايا الأمنية، ووقف إطلاق النار، وكذلك مشاركة طالبان في العملية السياسية واجتماع موسكو.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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