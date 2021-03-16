أشرف غني يرفض تسليم السلطة إلا لرئيس منتخب.. والخارجية الأفغانية متمسكة بمسار مفاوضات الدوحة

أعربت الخارجية الأفغانية عن تقديرها جهود الدوحة في تحقيق السلام بأفغانستان، وأملها في أن تسفر المفاوضات عن نتائج مبشرة قريبا.

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه ليس مستعدا لتسليم السلطة لأي شخص لا يتم اختياره عبر الانتخابات، في وقت أكدت فيه الخارجية الأفغانية تمسكها بمفاوضات السلام في الدوحة، وأن المسارات الجديدة هي استمرار لذلك المسار.

وأكد غني استعداد الحكومة الأفغانية للمشاركة في الانتخابات إذا ما شاركت فيها حركة طالبان، وأوضح أن لدى الحكومة خارطة طريق تقوم على السلام الدائم والعادل والوحدة الوطنية، وما ينص عليه الدستور من أن الانتخابات هي مرجعية الحكم في البلاد.

وبينما شكر غني الولايات المتحدة على جهودها لتسريع تحقيق السلام في أفغانستان، أكد أن الحكومة الأفغانية في أمس الحاجة إلى السلام أكثر من أي طرف آخر.

مسارات مكملة

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأفغانية -في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء- أن إجراء مفاوضات السلام في روسيا وتركيا، هو استمرار لمفاوضات الدوحة.

وأوضحت أن وفد الحكومة الأفغانية يتفاوض مع وفد طالبان في الدوحة، مؤكدة استمرار هذه المفاوضات مستقبلا.

من توقيع اتفاق السلام التاريخي بالدوحة بين طالبان والولايات المتحدة في 29 فبراير/شباط 2020 (رويترز)

ولفتت الخارجية إلى أنها تقدّر جهود دولة قطر لتحقيق السلام في أفغانستان، وتأمل في أن تسفر عن نتائج مبشرة قريبا، مشيرة إلى تقديرها أيضا الجهود الإقليمية ودعم دول الجوار لضمان السلام في البلاد.

وكانت حركة طالبان أكدت أنها ستشارك في مؤتمر السلام الأفغاني الذي سيعقد في موسكو بحضور المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في وقت تواصل فيه واشنطن مساعيها لإقناع كابل وطالبان بقبول خطتها المقترحة لإنهاء الحرب.

فقد أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم -أمس الاثنين- أن رئيس المكتب الملا عبد الغني برادر سيرأس وفدا من 10 أشخاص للمشاركة في اجتماع موسكو، الذي ينتظر أن يجمع الأطراف الأفغانية الخميس المقبل.

وفي واشنطن، أكدت الخارجية الأميركية الاثنين أن مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيحضر اجتماع موسكو، وقالت الوزارة إن مؤتمر السلام الأفغاني بالعاصمة الروسية يأتي ضمن جهود دولية أخرى لدعم عملية السلام في أفغانستان.

وبالإضافة إلى اجتماع موسكو، من المقرر أن تحتضن إسطنبول الشهر المقبل لقاء آخر في إطار مساعي إحلال السلام بأفغانستان، وكانت واشنطن اقترحت عقد اللقاء في تركيا.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -في وقت سابق- أن هذا اللقاء ليس بديلا عن المفاوضات الأفغانية الجارية في الدوحة.