قبل نهاية عام 2019، كتب كورت كامبل وجيك سوليفان مقالا مشتركا في دورية "فورين أفيرز" (Foreign Affairs) المرموقة، طالبا فيه بضرورة انتهاء مرحلة الشراكة مع الصين دون رجعة، والاستعداد لمرحلة المواجهة.

واليوم، بعد عامين من نشر هذه الدراسة، أصبح كامبل المستشار الأهم للرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الصين، وعُين مديرا للملف الصيني في مجلس الأمن القومي الذي يترأسه جيك سوليفان.

ويبدو أن واشنطن تبدأ بالفعل خطوات تطبيق ما كتبه مستشارو الأمن القومي للرئيس بايدن تجاه الصين.

أحداث مثيرة ومتسارعة ومتنوعة يشهدها هذا الأسبوع، لا تشير إلا لاستمرار تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين، على الرغم من عدم اعتراف الطرفين بذلك.

فقد بدأ الأسبوع بلقاء قمة افتراضي بين دول "كواد" الأربع (الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا) التي يجمعها قلق متزايد ومشترك من تهديدات الصين ورغباتها التوسعية في مناطق المحيطين الهندي والهادي.

ونبعت فكرة "الحوار الأمني الرباعي" من رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، ورغبته في خلق تحالف يوازن العلاقات مع قوة الصين الصاعدة.

وترددت أستراليا والهند في البداية، وحذرتا من فكرة استعداء الصين، إلا أن صيغة الحلف الرباعي أصبحت مناسبة لمواجهة السياسات العدائية للصين، بعد تدهور علاقات الدولتين معها خلال السنوات الأخيرة.

ويعدّ هذا الاجتماع المتعدد الأطراف الأول الذي يشارك فيه الرئيس بايدن منذ وصوله إلى الحكم قبل أقل من شهرين، وهو أمر قال عنه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إنه كان متعمدا، في وقت تتجنب فيه الدول الأربع بشكل عام تسمية الصين مباشرة محورا لأنشطتها.

ويقول خبير الشؤون الصينية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (Carnegie Endowment for International Peace) إيفان فايغنباوم إن "سياسة بايدن تجاه الصين تبدأ بالحلفاء والشركاء، وليس بالاندفاع إلى بكين للتفاوض على شروط مستقبل المنطقة".

كذلك من المنتظر أن يلتقي الطرفان قبل نهاية الأسبوع في اجتماع ثنائي تستضيفه ولاية آلاسكا، ويجمع وزيري خارجية ومستشاري الأمن القومي للصين والولايات المتحدة.

وقبل ذلك يتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الجنرال لويد أوستن إلى كوريا الجنوبية واليابان، في زيارتهما الخارجية الأولى التي تعكس اهتمام إدارة بايدن المتزايد بالتحدي الصيني، وتهدف لتعزيز تحالفات واشنطن تجاه الصين.

بعد شهر ونصف في البيت الأبيض، أصدرت إدارة بايدن في بداية مارس/آذار الجاري وثيقة "التوجيه الإستراتيجي المؤقت لإستراتيجية الأمن القومي"، التي تتضمن توجهات الإدارة الجديدة لوكالات الأمن القومي حتى تتمكن من العمل على مواجهة التحديات العالمية، بعد 4 سنوات من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء ذكر الصين 15 مرة في الوثيقة التي لم تتعد 20 صفحة من الحجم الصغير، ولم تأت على ذكر روسيا إلا 5 مرات. وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تأهب الولايات المتحدة لمخاطر الصين، بالقول "يجب علينا أيضا أن نتأهب لحقيقة أن توزيع السلطة في جميع أنحاء العالم يتغير، مما يخلق تهديدات جديدة".

وذكرت الوثيقة أن الصين على وجه الخصوص أصبحت وبسرعة أكثر حزما وتصميما، وهي المنافس الوحيد القادر على الجمع بين القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية، وتحدي النظام الدولي المنفتح والمستقر.

واتفق خبير العلاقات الأميركية الصينية في مجلس العلاقات الخارجية جوش كورلانتزيك، مع أن إدارة بايدن تتجه لتبني سياسات متشددة تجاه الصين.

وأشار كورلانتزيك -في حديث للجزيرة نت- إلى أنه على الرغم من ارتفاع درجة الاستقطاب في النظام السياسي الأميركي حاليا وبصورة غير مسبوقة، فإن هناك قدرا لا بأس به من الإجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين على ضرورة مواجهة سياسات الصين، وقال "أعتقد أنه قد تكون هناك بعض الاختلافات الصغيرة نسبيا بين الاثنين، لكن ليس بدرجة كبيرة كما قد يعتقد البعض".

ويزداد يقين المعلقين الأميركيين أن الولايات المتحدة -بحماقة غير مقصودة- مكّنت ما وصفوه بالنظام الشيوعي القمعي في الصين من الصعود والنمو، ولم تلتفت للخطر إلا بعدما أصبحت الصين أكبر تهديد للأمن القومي والاقتصادي الأميركيين.

