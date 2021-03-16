اكتمل اليوم الثلاثاء وصول الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة تمهيدا لحوارات حول ملفي الانتخابات التشريعية، وتشكيل المجلس الوطني تبدأ اليوم وغدا.

وقبيل بدء جلسات الحوار، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغبتها في تشكيل حكومة وحدة وطنية، أيا كانت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، والذهاب لإجراء انتخابات رئاسية، بالتوافق على مرشح وطني، وصولا لإجراء انتخابات المجلس الوطني، لإعادة بناء وتطوير مؤسسات منظمة التحرير.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، قبيل مغادرته قطاع غزة إلى القاهرة؛ إن حركته جاهزة لكل الخيارات الوطنية، وتذليل العقبات التي تواجه إتمام التوافق الوطني.

وأوضح أن الجولة الثانية من الحوار في القاهرة ستبحث انتخابات المجلس الوطني وبعض القضايا العالقة، بمشاركة وفد من لجنة الانتخابات المركزية.

ميثاق شرف

من جانبه، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جبريل الرجوب اليوم الثلاثاء إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة ستُقر وثيقة شرف لضبط العملية الانتخابية.

وأضاف في حديثه لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) أن الميثاق سيُشكّل ضابط إيقاع ومدونة سلوكية لكل القوى السياسية والشعب الفلسطيني، لضبط إيقاعنا كلنا، وسلوكنا في العملية الانتخابية.

وأضاف الرجوب أن الانتخابات التشريعية القادمة يجب أن تكون خالية من كل مظاهر التوتر والتخوين، أو ما يقودنا إلى عنف.

وقال إن الحوار سيكون في جلستين: الأولى تتعلق بانتخابات المجلس التشريعي، بمشاركة المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، وعلي مهنا المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني، وخلالها سيتم تبادل الآراء حول الآليات الصحيحة لإجراء العملية الانتخابية وفق القانون والنظم واللوائح المعمول بها لدى السلطة.

أما الجلسة الثانية فقال الرجوب إنها ستكون حول المجلس الوطني، وبمشاركة من رئاسة المجلس الحالية، باعتباره المحطة الأخيرة في المسار الديمقراطي، مضيفا أن رئاسة المجلس ستستمع لمداخلات الأمناء العامين.

وذكر أن النقاش يتعلق بإجراء انتخابات لأعضاء المجلس حيثما أمكن، وبالتوافق في الأماكن التي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها، إضافة إلى مناقشة مسألة عدد الأعضاء.

وقال الرجوب إن الفصائل ستقر في ختام جلستي الحوار ميثاق الشرف، سيكون بمثابة مدونة سلوكية لإدارة العملية الانتخابية.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع 2006، وأسفرت عن فوز حماس بالأغلبية، وسبقتها بعام آخر انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

وستجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائبا في 22 مايو/أيار المقبل، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب القادمين.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 20 مارس/آذار الجاري، ولمدة 12 يوما، وينتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته.