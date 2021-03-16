كورونا.. فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة والصحة العالمية تحقق في سلامة لقاح أسترازينيكا

أعلنت فرنسا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة بروتاني (شمال غربي) البلاد، في حين قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تزال تجري مراجعة لسلامة لقاح "أسترازينيكا" (AstraZeneca) المضاد لفيروس كورونا.

وقالت المديرية العامة للصحة في فرنسا، إنه "عُثر على السلالة الجديدة نهاية فبراير/شباط الماضي، في مستشفى لانيون"، حسب موقع إذاعة "فرانس بلو" (Blue of France) المحلي.

وأضافت المديرية -في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين- أن مشكلة السلالة الجديدة تكمن في صعوبة ملاحظتها في أثناء الفحوص المعتادة للكشف عن الفيروس.

وأشارت إلى أنه عُثر على سلالة "بروتون" الجديدة لدى 8 حالات، رغم أن اختباراتهم الخاصة بالكشف عن الفيروس "PCR" جاءت سلبية، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق، طالبت السلطات الفرنسية منظمة الصحة العالمية بوضع "هذا المتحور الجديد" قيد البحث والدراسة كما حدث مع السلالة الثانية التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفتت إلى بدء السلطات الصحية الفرنسية تحقيقات متعمقة في هذه السلالة الجديدة.

وحتى صباح الثلاثاء بلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا حول العالم أكثر من مليونين و600 ألف، في حين تجاوزت الإصابات 120 مليونا و800 ألف.

مشكلات أسترازينيكا

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية إنها لا تزال تجري مراجعة لسلامة لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد في بريطانيا.

وقالت المنظمة -في بيان- إن سير التحقيق حتى الآن يظهر أن نظام المراقبة في تصنيعه ما زال يعمل، وأن الضوابط الفعالة موجودة.

وأكدت اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات التابعة للمنظمة أنها تراجع البيانات المتاحة، وأنها على اتصال وثيق بوكالة الأدوية الأوروبية.

والاثنين قالت منظمة الصحة العالمية إنه "لا دليل على وقوع حوادث تنطوي على إصابات بجلطات دموية بسبب لقاح أسترازينيكا".

وقد انضمت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى أكثر من 10 دول أوروبية قررت تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا كإجراء احترازي، بعد تقارير عن تعرض أشخاص ممن تلقوا هذا اللقاح لجلطات دموية.

بدورها، دافعت شركة أسترازينيكا عن اللقاح، إلا أنها شددت في المقابل على أن سلامة المرضى "أولوية قصوى".

ارتفاع الإصابات في ألمانيا

وفي ألمانيا، قال خبير في معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، إن الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تزيد على نحو مطرد، مضيفا أن خطر لقاح أسترازينيكا منخفض نسبيا.

وأظهرت بيانات نشرها المعهد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ 5480 حالة، ليبلغ الإجمالي مليونين و581 ألفا و329 إصابة.

كما أظهرت الأرقام زيادة الوفيات بواقع 238 ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 73 ألفا و656 حالة.

وقال ديرك بروكمان خبير علم الأوبئة في المعهد، لقناة "إيه آر دي" (ARD) التلفزيونية الألمانية، "نحن في خضم الموجة الثالثة من جائحة كورونا، لا جدال في هذا. وفي هذه المرحلة خففنا القيود، وهذا يسرّع النمو المطرد في الإصابات".

وأوقفت ألمانيا أمس الاثنين التطعيم بلقاح أسترازينيكا لتكون الأحدث ضمن بلدان أوروبية عدة أوقفت التطعيم بهذا اللقاح بعد تقارير عن إصابة بعض من تلقوه بجلطات.

وقال متحدث باسم الحكومة إن المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم الاجتماع بحكام الولايات غدا الأربعاء لمناقشة إرجاء الاستعانة بأطباء الأسرة في حملات التطعيم للوقاية من كورونا إلى حين انتهاء وكالة الأدوية الأوروبية من مراجعتها الخاصة بلقاح أسترازينيكا.