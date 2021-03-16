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سياسة|سوريا

إحياء الذكرى العاشرة للثورة يتواصل.. روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى رفع "سياسة العزل" عن النظام السوري

رحّب الائتلاف السوري المعارض بالعقوبات البريطانية الجديدة على شخصيات من النظام ومقربين منه

جانب من المظاهرات في إدلب (الأناضول)
جانب من المظاهرات في إدلب (الأناضول)
16/3/2021

دعت روسيا المجتمع الدولي إلى رفع "سياسة العزل" عن النظام السوري، كما شددت على ضرورة التعاون مع تركيا، بينما تواصلت المظاهرات في شمال سوريا إحياء للذكرى العاشرة للثورة.

ودعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الدول العربية والغربية إلى استئناف الحوار مع النظام السوري، والابتعاد عما سماه سياسة عزل دمشق.

وقال بيسكوف إن بلاده لا ترى بديلا عن عمل لجنة الدستور السوري، مضيفا أن موسكو تبذل جهدا كبيرا لدعمها ودفع المسار السياسي.

كما شدد بيسكوف على أهمية التعاون بين روسيا وتركيا رغم خلافاتهما بشأن سوريا، وخاصة في المناطق السورية التي تشهد تنسيقا بينهما في شمال البلاد.

وأكد المتحدث باسم الكرملين على مواصلة العمل الوثيق بين الجيشين الروسي والتركي، وفقا للاتفاقات الموقعة بين بلديهما.

الائتلاف المعارض

من جانب آخر، رحّب الائتلاف السوري المعارض بالعقوبات البريطانية الجديدة على شخصيات من النظام ومقربين منه.

ودعا الائتلاف -في اجتماع عقده شمال غربي سوريا- المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية شديدة على الشخصيات المتورطة من النظام وحلفائه في جرائم الحرب التي طالت الشعب السوري.

كما طالب الائتلاف السوري المعارض بتفعيل القرار الأممي 2254، بما يضمن انتقال سوريا إلى نظام ديمقراطي مدني.

إحياء ذكرى الثورة

وأفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن المظاهرات خرجت -لليوم الثاني على التوالي- في مدن وبلدات شمال غربي سوريا، إحياء للذكرى العاشرة للثورة السورية.

وفي مدينة إعزاز، ردّد المتظاهرون هتافات أكدوا خلالها على استمرار ثورتهم حتى إسقاط النظام، ومحاسبة رموزه، وتحقيق كامل مطالب الثورة.

كما طالبوا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين، وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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