سيناقش المشاركون في الحوار آليات إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن القضية الأبرز على طاولة الحوار هذه المرة هي آلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني

غادرت وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة للمشاركة في الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني الذي سينطلق الثلاثاء.

وأكدت الفصائل أن هذه الجولة ستناقش ملفي انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير، إضافة إلى إتمام الاتفاق حول بعض القضايا المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الحوار الذي ينطلق في القاهرة سيركز على إنجاح الخطوة الأولى، وهي الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/أيار القادم.

ويشارك في الحوار 12 فصيلا فلسطينيا سيناقشون في القاهرة آليات إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن القضية الأبرز على طاولة الحوار هذه المرة هي آلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

ويترأس وفد حماس المشارك في الحوار القادم من غزة خليل الحية نائب رئيس الحركة بغزة، إلى جانب أعضاء في المكتب السياسي للحركة، على أن يلتحق به وفد آخر من خارج غزة برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي.

وقدمت وفود أخرى أيضا من غزة، من بينها الوفد الذي يمثل حركة الجهاد الإسلامي، والذي يشارك فيه كل من نافذ عزام، ومحمد الهندي، وداود شهاب.

كما تشارك شخصيات من فصائل فلسطينية أخرى في غزة، منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).

ورغم الأجواء الإيجابية التي تجري فيها هذه الحوارات فإن التخوف من تأجيل الانتخابات يظل قائما، ولا سيما مع انتشار فيروس كورونا، وإمكانية منع الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، بالإضافة إلى ضغوط دولية وإقليمية كشفت عنها حركة فتح.

وعقدت الفصائل الفلسطينية في فبراير/شباط الماضي الجولة الأولى، وتوافقت على عدد من القضايا المتعلقة بملف الانتخابات العامة.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي صدر مرسوم حددت بموجبه مواعيد الانتخابات خلال العام الجاري: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.