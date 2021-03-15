مقال لوزيري الدفاع والخارجية الأميركيين: إهمال علاقاتنا مع الحلفاء سيكون خطأ إستراتيجيا فادحا

قال وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، إن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق الكثير بفضل تحالفاتها مع أصدقائها وشركائها عبر العالم -أو ما يسميه الجيش الأميركي بـ "مضاعِفات القوة"- وإنه سيكون خطأ إستراتيجيا فادحا إهمال هذه العلاقات.

وذكر المسؤولان الأميركيان -في مقال لهما بصحيفة واشنطن بوست (The Washington Post)- أنه لا يوجد بلد على وجه الأرض لديه شبكة التحالفات والشراكات مثل التي تملكها واشنطن، وأنه من الحكمة استغلال كل الوقت والموارد لتكييف هذه الشبكة وتجديدها للتأكد من أنها قوية وتعمل بالفعالية المطلوبة.

كما أكدا أن العلاقات الفردية ليست وحدها التي على درجة من الأهمية، بل إن الإدارة الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن تركز أيضا على تنشيط العلاقات مع كل الحلفاء وفيما بينهم، وفي هذا الإطار تندرج زيارتهما الخارجية الأولى هذا الأسبوع إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث سيجتمعان مع نظرائهما في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وهما اثنان من حلفاء واشنطن الرئيسيين.

ونوها إلى أن اختيارهما لهذا الجزء من العالم وجهة لأولى رحلاتهما الخارجية ينبع من اعتبارات عدة، منها أن هذه المنطقة تحولت بشكل متزايد إلى مركز مهم من ناحية الجغرافيا السياسية عالميا، فهي موطن للمليارات من سكان العالم وللعديد من القوى الراسخة والصاعدة والحلفاء، كما أن قدرا مهما من حجم التجارة العالمية يمر عبر ممراتها البحرية.

وأضاف المسؤولان "من مصلحتنا بقوة أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة، ترتكز على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.. هذا هدف تشترك فيه اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنعمل معا بشكل وثيق لتحقيقه".

لكن هذه الرؤية لا يتشاركها الجميع بحسب المسؤولين الأميركيين، حيث تسعى بعض الأطراف -وفي مقدمتها الصين- إلى تحدي النظام الدولي، أي كل القواعد والقيم والمؤسسات التي تحد من الصراع وتجعل التعاون ممكنا بين الدول.

وكما تعلم دول المنطقة وخارجها -يؤكد بلينكن وأوستن- فإن بكين على وجه الخصوص مستعدة تماما لاستخدام أساليب الإكراه من أجل شق طريقها، وهو ما يظهر أهمية العمل مع الحلفاء، لأن تضافر قوى الجميع "يجعلنا أقوى عندما يتعين علينا صد عدوان الصين وتهديداتها".

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (الأوروبية)

نهج الدبلوماسية

وأضاف الوزيران "معا سنحاسب الصين عندما تنتهك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ والتبت، أو عندما تقوض بشكل منهجي الحكم الذاتي في هونغ كونغ أو الديمقراطية في تايوان أو تؤكد ادعاءاتها البحرية في بحر جنوب الصين المنتهكة للقانون الدولي.. إذا لم نتصرف بحسم ونتولى القيادة فإن بكين ستفعل".

وكما قال الرئيس بايدن -يختم المسؤولان الأميركيان- فإن الولايات المتحدة ستتحرك من خلال نهج الدبلوماسية، لأنها الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة التحديات، ولأن القليل من هذه التحديات فقط يعالج من خلال العمل بشكل منفرد.

كما يجب على أميركا أن تحافظ في الوقت ذاته على تفوقها العسكري، لأن هذا مصدر أساسي لقوتها الوطنية، كما ستعمل بجد لتجديد تحالفاتها والتأكد من أنها مناسبة للتعاطي مع التهديدات والفرص التي يتيحها عصرنا الحالي، "وستكون هذه رسالتنا في آسيا هذا الأسبوع وفي جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".