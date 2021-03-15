مظاهرات بالذكرى العاشرة للثورة السورية.. بيان أوروبي أميركي: الرئيس السوري وداعموه يتحملون مسؤولية الحرب

قال المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا جوناثان هارغريفز -في مقابلة مع الجزيرة- إن بريطانيا وحلفاءها ملتزمون بضمان إنهاء الأزمة السورية وعدم دخولها عقدا آخر

خرجت مظاهرات شمال غربي سوريا بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، واعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن معظم حل الأزمة ليس بيد السوريين، في حين قال بيان أوروبي أميركي مشترك إن الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه يتحملون مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية للشعب السوري.

وردد آلاف المتظاهرين في عدة مدن وبلدات شمالي سوريا هتافات أكدوا فيها المضي قدما في الثورة حتى إسقاط النظام ومحاسبته والإفراج عن المعتقلين، وتحقيق كامل مطالبهم.

كما رفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها المجتمع الدولي بمحاسبة النظام السوري وحلفائه على الجرائم التي ارتكبوها، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على النظام من أجل الإفراج عن آلاف المعتقلين في سجونه ومعتقلاته.

وفي برلين، نظم عشرات الناشطين السوريين وقفة أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ)، ورفعوا أعلام الثورة السورية، ولافتات كتب عليها "لا سلام دون عدالة"، وصورا للضحايا.

جانب من وقفة برلين (الأوروبية)

وبالتوازي مع ذلك، قال بيان أوروبي أميركي مشترك إن الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه يتحملون مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية التي عاشها الشعب السوري خلال السنوات العشر الماضية.

ودعا البيان نظام الأسد إلى الانخراط بجدية في العملية السياسية، وأن يسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين عبر جميع الطرق.

وأكد أن الإفلات من العقاب أمر غير مقبول في سوريا، وستتم مواصلة الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة.

ورحب البيان أيضا بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها والمقاضاة عليها والمرتكبة في سوريا، مؤكدا على الاستمرار في الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية.

صراع دولي

من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس جلسة حول الأزمة السورية، وقال فيها المبعوث الأممي إلى سوريا إن اللجنة الدستورية لا يمكن بمفردها حل النزاع في سوريا، وإنه لا بد من الإعداد المتأني لجولة سادسة من المفاوضات.

وأضاف المبعوث الأممي أن الصراع بات دوليا، ومعظم قضايا حله ليست بيد السوريين.

كما اعتبر بيدرسون أن التقدم السياسي ليس بالأمر السهل بسبب الجمود والتعنت لدى جميع الأطراف، لكنه أبدى تفاؤلا أيضا بمواصلة العمل الدبلوماسي، مؤكدا أن على النظام والمعارضة والأطراف الدولية العمل لتنفيذ القرار الدولي رقم 2254.

وقال إن من ارتكب جرائم حرب أفلت من العقاب، متهما المجتمع الدولي بالفشل في تخليص السوريين من الحرب.

وأضاف المبعوث الأممي أنه يجب إيصال المساعدات لجميع المحتاجين في الداخل السوري وعلى الحدود، كما يجب إعادة اللاجئين بشكل آمن وطوعي إلى مناطقهم.

وخلال الجلسة نفسها، قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "هناك سببا واحدا فقط لعدم تمكننا من تفعيل الحل لهذه الأزمة: رفض نظام الأسد الانخراط بحسن نية وعدم اتخاذه أي خطوة واحدة من شأنها أن ترسي الأساس للسلام".

وأضافت "لذلك، ندعو روسيا إلى الضغط على نظام الأسد للتخلي عن المماطلة"، معتبرة أن الوقت قد حان لكي يواجه النظام المطلب الأساسي للسوريين وهو العيش بكرامة، دون تعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي، حسب قولها.

وحذرت السفيرة الأميركية من خداع النظام للمجتمع الدولي بإجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مؤكدة أنها لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تضفي الشرعية على نظام الأسد.

وطالبت غرينفيلد نظام الأسد بالإفراج عن المعتقلين، كما طالبت المبعوث الأممي بأن يقدم إلى مجلس الأمن تحديثا عن جهوده لتحديد مكان المحتجزين والإفراج عنهم.

عقوبات ومحاسبة

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة على 6 مسؤولين في النظام، هم وزير الخارجية فيصل المقداد، ومستشارة الرئيس الإعلامية لونا الشبل، ورجلا الأعمال ياسر إبراهيم ومحمد براء القطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها بمثابة "أول استخدام لنظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة"، والذي بدأ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "اليوم، نحاسب 6 أفراد آخرين من النظام لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين يفترض بهم أن يحموهم".

وقال المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا جوناثان هارغريفز -في مقابلة مع الجزيرة- إن بريطانيا وحلفاءها ملتزمون بضمان إنهاء الأزمة السورية، وعدم دخولها عقدا آخر.

وشدد المبعوث البريطاني على أن الطريقة الوحيدة للحل هي تسوية سياسية سلمية بقيادة سورية ترعاها الأمم المتحدة وتستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبمشاركة جدية من النظام وإيران وروسيا.

كما أكد هارغريفز سعي بلاده إلى تحميل الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النظام في سوريا، وذلك عبر دعم الآلية الدولية المستقلة والمحايدة التي تديرها الأمم المتحدة التي توثق وتجمع الأدلة لهذه الجرائم، وكذلك بدعم لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تقوم بدور مشابه.

وأكد المبعوث فرض العقوبات الجديدة، مضيفا أن "هناك 350 فردا من النظام السوري تم فرض عقوبات عليهم من قبل المملكة المتحدة، وستتم مقاضاة الجناة".

من جهة أخرى، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة "إلى الشعب السوري، أريد أن أقول: لن نتخلى يوما عن هذه المعركة".

وأضاف "سنبقى إلى جانبه للاستجابة لحاجاته الإنسانية والدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب وإيجاد حل سياسي، وهو الوحيد الممكن".

في الأثناء، نظم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة عبر الإنترنت حول النزاع في سوريا، وقال خلالها المبعوث الفرنسي إلى سوريا فرانسوا سينيمو إنه "يجب ألا تبقى الجرائم المرتكبة في سوريا دون عقاب، فوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الوحشية من العقاب أمر في غاية الأهمية لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية".

ويأتي ذلك على هامش مفاوضات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتجديد تفويض لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا كما في كل سنة، فيما تستعد الدول الأعضاء في 22 أو 23 مارس/آذار للتصويت على مشروع قرار يحمّل النظام المسؤولية الرئيسية للانتهاكات.

وقالت القاضية الفرنسية -التي تقود الآلية الأممية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا- كاترين مارشي أوهيل إنها تأسف لغياب إطار دولي لملاحقة المسؤولين عن الجرائم، مضيفة "لكننا حققنا تقدما".

وأوضحت أن النزاع في سوريا هو الأكثر توثيقا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع توافر الكثير من مقاطع الفيديو والصور والشهادات، و"هذا لا يجعل مهمة القضاء سهلة، لكنه يجعلها ممكنة".

لاجئون في مخيم بإدلب يشعلون الشموع بمناسبة ذكرى الثورة (الأناضول)

موقف تركيا

بدوره، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إدارة نظيره الأميركي جو بايدن إلى العمل مع تركيا لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا، وذلك في مقالة كتبها أردوغان لصحيفة بلومبيرغ الأميركية بمناسبة مرور 10 أعوام على الثورة.

وقال أردوغان "على إدارة بايدن الوفاء بوعودها والعمل معنا لإنهاء المأساة في سوريا"، معتبرا أن إقامة نظام سياسي قادر على تمثيل جميع السوريين ضروري لإحلال السلام والاستقرار، وأن هذا الهدف "مرتبط بالدعم الغربي الأمين لتركيا".

وتابع "أقولها بكل فخر، الموقف التركي لم يتغير منذ بدء الحرب الداخلية في سوريا".

وأشار أردوغان إلى أن الوضع الإنساني في سوريا سيكون المقياس النهائي لصدق مواقف الدول، ولا سيما أن الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية بات متداولا بكثرة في الآونة الأخيرة، حسب قوله.

وأكد أردوغان أنه ينبغي على الغرب أولا أن يتخذ موقفا واضحا من مليشيات حزب العمال الكردستاني "الذي يعتدي على المناطق الآمنة (في سوريا) ويساند النظام الدموي"، موضحا أن بلاده "كانت في مقدمة الدول التي كافحت التنظيمات الإرهابية، وأوصلت المساعدات الإنسانية للسوريين".

وأشار الرئيس التركي إلى ضرورة عدم نسيان مقتل وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص في سوريا وتشريد الملايين، لمجرد مطالبتهم بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن ممارسات النظام السوري وداعميه أسفرت عن نتائج مروعة مثل اللجوء والإرهاب.