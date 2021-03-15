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سياسة|عراق

استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي العراق بصواريخ كاتيوشا من دون تسجيل إصابات

قاعدة بلد العسكرية العراقية (الجزيرة)
قاعدة بلد العسكرية العراقية (الجزيرة)
15/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202103:29 AM (مكة المكرمة)

أفادت مصادر أمنية بسقوط 7 صواريخ مساء الاثنين على قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد التي تضم أميركيين، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكرت المصادر أن بعض الصواريخ -وهي من نوع كاتيوشا- سقطت خارج القاعدة في منطقة ريفية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن هجمات مشابهة سابقة تبنتها فصائل موالية لإيران في العراق.

وفي 4 آذار/مارس الجاري قضى متعاقد أميركي مدني في هجوم استهدف قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

ومع توالي الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواجهة المليشيات المتهمة بالضلوع فيها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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