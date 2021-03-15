رغم تحديات الوباء.. انطلاق فعاليات معرض "ميليبول قطر" لعرض أحدث الابتكارات في مجال الأمن

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات النسخة الثالثة عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني "ميليبول قطر 2021″، الذي تنظمه وزارة الداخلية القطرية ويستمر 3 أيام.

ويعد هذا المعرض الدولي، الذي يقام كل عامين، الفعالية الأولى البارزة المتخصصة في هذا المجال منذ انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19″، وسط تأكيد الجهات المنظمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وتستعرض الجهات المشاركة في المعرض أحدث الابتكارات العالمية في مجالات الأمن والسلامة، والتي تمثل 71 شركة عالمية من 17 دولة، و72 شركة من دولة قطر، كما يستضيف المعرض 5 أجنحة دولية تمثل البرازيل وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب شركات دولية.

الطائرات المسيّرة الاستطلاعية ضمن عروض الشركات في معرض ميليبول قطر (الجزيرة)

وعلى هامش المعرض، تعقد 3 ندوات لمناقشة الأمن السيبراني، والدفاع المدني، وإدارة أمن الفعاليات الكبرى، وذلك بحضور كوكبة من القادة والمختصين الدوليين.

وعزز معرض ميليبول قطر خلال السنوات الماضية من مكانته الدولية كمنصة رائدة في مجالي الأمن الداخلي والدفاع المدني في منطقة الشرق الأوسط، إذ يلبي جزءا كبيرا من الاحتياجات الأمنية المتنامية لدولة قطر بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، واستضافتها لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية، بما في ذلك استضافتها لمونديال 2022، هذا إلى جانب دوره في توفير الاحتياجات الإقليمية الأوسع.

غرفة العمليات المتنقلة يمكن استخدامها في الفعاليات الرياضية (الجزيرة)

مستقبل قطاعات الأمن

وقال رئيس لجنة ميليبول قطر اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، إن معرض هذا العام سيسهم في تزويد رجال الأعمال والمستثمرين بفكرة شاملة حول مستقبل قطاعي الأمن الداخلي والدفاع المدني في مرحلة ما بعد أزمة كورونا.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن المعرض سيتيح للمشاركين التعرف على شركاء دوليين جدد لتوريد وتطوير التقنيات والأنظمة التي تعزز من جاهزية هذه القطاعات، مؤكدا سعي دولة قطر الدائم للاستفادة من أحدث الأنظمة التقنية الكفيلة بتعزيز سلامة وأمن الفعاليات الدولية الضخمة، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأوضح اللواء ناصر بن فهد أن الكثير من المعارض الدولية ألغيت أو أجلت، لكن اللجنة حرصت على إقامة المعرض مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لحماية المشاركين، لافتا إلى أن إقامة المعرض كان بمثابة تحدّ للجنة في ظل الوضع الصحي الراهن.

أحدث الأسلحة التي يمكن استخدامها من قِبَل قوات الأمن (الجزيرة)

أما مديرة فعاليات ميليبول لماري لاغرينيه، فأعربت عن سعادتها بتنظيم المعرض بالرغم من تحديات الوباء، مؤكدة أن ميليبول قطر عزز من مكانته باعتباره رائدا في مجال معدات الأمن والسلامة.

أحدث ما تم التوصل له في مجال الدفاع المدني (الجزيرة)

وثمنت لاغرينيه دور قطر وقدرتها على توفير بيئة آمنة لمواطنيها والمقيمين والسائحين والزوار على حد سواء، مشيرة إلى أن المعرض يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، من أجل اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ومجتمع ينعم بالسلام والأمن والازدهار.