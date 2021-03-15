رسالة من ملك السعودية إلى أمير الكويت بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الاثنين رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تتعلق بالعلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.

ووفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، فإن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتسلم الرسالة الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب الأمير ولي العهد الكويتي، حيث سلمها السفير السعودي لدى الكويت سلطان بن سعد آل سعود.