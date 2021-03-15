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سياسة|سوريا

بالفيديو.. هكذا أحيا السوريون في شمال البلاد الذكرى العاشرة للثورة

عمر يوسف - شمال سوريا
15/3/2021

أحيا السوريون في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا الاثنين الذكرى العاشرة للثورة ضد النظام، فخرج آلاف المدنيين في المظاهرات، مؤكدين على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق أهدافه.

ومنذ الصباح الباكر بدأ النشطاء بتحضير أعلام الثورة السورية واللافتات التي تحمل عبارات وشعارات الثورة، مشددين على التمسك بالأهداف التي انطلقت لأجلها قبل عقد.

وقال الناشط السياسي رضوان الأبرش من مدينة إدلب إن الاستعدادات للذكرى العاشرة للثورة بدأت منذ بداية الشهر الجاري، من أجل التظاهر بالساحات العامة، وللتأكيد على أهداف الثورة بإسقاط النظام السوري بكافة رموزه.

كما قال الناشط أحمد الأحمد من مدينة إدلب إن المتظاهرين يجددون العهد بإسقاط بشار الأسد ونظامه، مضيفا أن مكان الأسد هو محكمة العدل الدولية في لاهاي وليس كرئيس لسوريا.

المصدر : الجزيرة

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