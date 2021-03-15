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سياسة|سوريا

بالفيديو.. سوريون للجزيرة نت: النظام دفعنا للثورة عليه ومستمرون حتى إسقاطه

رغم مرارة حصاد السنوات العشر من الثورة السورية فإن السوريين متمسكون بخيار الثورة حتى إسقاط النظام مهما طال الطريق

منتصر أبو نبوت - غازي عنتاب
15/3/2021

يحيي السوريون الذكرى العاشرة لانطلاق ثورتهم ضد نظام بشار الأسد بالإصرار على المضي في ثورتهم حتى تحقيق أهدافها.

الجزيرة نت استطلعت آراء مجموعة من السوريين حول تقييمهم لحصاد الثورة ومدى استعدادهم للاستمرار فيها، رغم الكلفة العالية سياسيا واجتماعيا.

وحسب تقدير المستطلعة آراؤهم، فإن الثورة كشفت للسوريين حجم القمع وغياب الحرية التي كانوا يعيشونها قبل الثورة، ورغم ذلك فهم فخورون بثورتهم ضد نظام حكم الفرد الذي حرمهم حرية التعبير عن أنفسهم، ومصرّون على المضي في الثورة مهما طال عمرها.

ويؤكدون في حديثهم للجزيرة نت أن النظام هو الذي دفعهم للثورة عليه، وأنهم مستعدون للاستمرار في هذا الطريق حتى إسقاط النظام مهما بلغت التضحيات.

المصدر : الجزيرة

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