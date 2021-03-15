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سياسة|يمن

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد جنوبي السعودية بـ3 طائرات مسيرة

التحالف السعودي الإماراتي أعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة

المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع (مواقع التواصل)
المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع (مواقع التواصل)
15/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202112:21 PM (مكة المكرمة)

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليوم الاثنين استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط (جنوبي المملكة العربية السعودية) بـ3 طائرات مسيرة.

وفي تغريدة له على تويتر، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة من نوع "قاصف كي2″ (K2) وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن هذا الاستهداف "يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

وكان التحالف السعودي الإماراتي -الذي تقوده الرياض- أعلن في وقت سابق اليوم تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط.

وفي بيان مقتضب، قال التحالف إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية نحو منطقة خميس مشيط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

الحوثيون كثفوا مؤخرا هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف سعودية (الجزيرة)

وخلال الأيام الماضية، كثف الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيرة على أهداف بمناطق سعودية، بالتزامن مع معارك طاحنة بين الجيش اليمني ومقاتلي الجماعة في عدة جبهات، خاصة في مأرب وتعز.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، وخلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، في حين تعلن الرياض أنها اعترضت معظم تلك الصواريخ والمسيرات قبل الوصول إلى أهدافها.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري سعودي إماراتي، وبين مسلحي الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.​​​​​​​

المصدر : الجزيرة

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