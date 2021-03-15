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يمن
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة
15/3/2021
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آخر تحديث: 15/3/2021
11:33 AM (مكة المكرمة)
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المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة
المصدر : الجزيرة
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