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سياسة|يمن

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة

15/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202111:33 AM (مكة المكرمة)

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة

المصدر : الجزيرة
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