الخزعلي يتحدث عن وصول فريق أمني إماراتي لإدارة المخابرات العراقية والجهاز يهدد بمقاضاته

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي إن فريقا أمنيا إماراتيا وصل إلى البلاد مؤخرا لإدارة شؤون جهاز المخابرات العراقي، وفق مصادر وصفها بالموثوقة.

وفي تغريدة على تويتر، وصف الخزعلي هذه التطورات بأنها جزء من مؤامرة خطيرة تحاك ضد العراق، وتهدد مستقبل الدولة، حسب تعبيره.

من جانبه، انتقد جهاز المخابرات العراقي تصريحات الخزعلي، ووصفها بالاتهامات الظالمة التي تحاول الإساءة لسمعة الجهاز.

وعبر الجهاز -في بيان- عن رفضه الزج بأجهزة المخابرات العراقية في أي جدل سياسي وإعلامي.

كما أكد جهاز المخابرات العراقي احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتسبيه، وفق البيان.