قالت جماعة الحوثي إن على واشنطن إلزام من وصفتهم بالمعتدين على اليمن بوقف العدوان ورفع الحصار حتى تنجح أي جهود سياسية

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه خميس مشيط (جنوبي المملكة)، وأشارت إلى أنهما انطلقا من مناطق مأهولة بالسكان في محافظة صعدة (شمالي اليمن)، في حين شهدت عدة محافظات يمنية خلال الساعات الماضية استمرارا للمعارك المشتعلة على جبهات عدة، حيث أحرز الجيش اليمني تقدما بريف تعز، بينما أعلنت إيران طرح خطة للسلام في اليمن.

وفيما يلي أهم التطورات الميدانية والسياسية في الملف اليمني خلال الساعات الماضية:

تعز

في تعز، سقط 20 شخصا بين قتيل وجريح -منهم 4 أطفال- إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه مدرسة بمنطقة الكدحة.

وأعلن الجيش اليمني أن المدرسة المستهدفة كانت مركزا لاستقبال وتوزيع المساعدات على النازحين العائدين إلى منازلهم في المنطقة، مشيرا إلى أن جنوده الذين قتلوا بالهجوم كانوا ضمن مجموعة مكلفة بتأمين المدرسة المستهدفة.

كما أعلنت قوات الجيش اليمني تحقيق تقدم عسكري خلال مواجهات عسكرية بمنطقة الطوير التابعة لمديرية مقبنة بمحافظة تعز (وسط اليمن).

#تعز

قوات الجيش الوطني تواصل التقدم غرب تعز وتحرر تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) March 15, 2021

وقال المركز الإعلامي لقوات الجيش اليمني -في تغريدة عبر تويتر- إن "قوات الجيش الوطني تواصل التقدم غرب تعز وتحرر تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

ونشر حساب المركز الإعلامي لمحور تعز مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف مواقع الحوثي في جبل الزهيب الإستراتيجي، في الريف الغربي لتعز.

حجة

وفي محافظة حجة، أحرز الجيش اليمني تقدمًا في 10 قرى على الطريق الدولي بين اليمن والسعودية.

وقال مراسل الجزيرة ياسر حسن إن التحالف شن غارات على مواقع للحوثيين، ودمر مدرعتين عسكريتين للحوثيين.

وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش صد هجوما للحوثيين، وأن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا في غارة للتحالف السعودي الإماراتي استهدفت مبنى كانوا يتجمعون فيه بسوق "البداح" بمديرية عبس.

مأرب

وفي مأرب، قالت وسائل إعلام حوثية إن التحالف السعودي الإماراتي شن 17 غارة على مواقع في أماكن متفرقة من مأرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنّ الجيش أفشل هجوما للحوثيين في الكسارة بمأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

هجمات حوثية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط (جنوبي المملكة العربية السعودية) بـ3 طائرات مسيّرة.

وفي تغريدة له على تويتر، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن "سلاح الجو المسيّر تمكّن من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بـ3 طائرات مسيّرة من نوع "قاصف كي2″ (K2) وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن هذا الاستهداف "يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

وكان التحالف السعودي الإماراتي -الذي تقوده الرياض- أعلن في وقت سابق اليوم تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه مدينة خميس مشيط.

وفي بيان مقتضب، قال التحالف إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية نحو منطقة خميس مشيط، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

السفارة اليمنية في واشنطن

من جهتها، قالت السفارة اليمنية في واشنطن إن الحوثيين أضرموا الأسبوع الماضي النار عمدا في مركز احتجاز وقتلوا مئات الأفارقة بشكل جماعي.

وأضافت أن تصرفات الحوثيين المروّعة ضد المهاجرين الأفارقة تعتبر عملا وحشيا وإهانة فادحة للبشرية جمعاء.

ودعت السفارة اليمنية في واشنطن المجتمع الدولي إلى عدم السماح للحوثيين بالإفلات من العقاب.

خطة إيرانية للسلام وتصريحات بلينكن

على المستوى السياسي، أعلنت إيران أنها قدمت خطة سلام في اليمن، وأبدت استعدادها للتشاور بشأنها مع الأطراف المعنية.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "بلاده قدمت خطة لتحقيق السلام في اليمن".

وأضاف ظريف -في كلمة أمام مركز السياسات الأوروبية- أن طهران مستعدة لمناقشة هذه الخطة مع دول الخليج.

من ناحية أخرى، قالت جماعة الحوثي إن على واشنطن إلزام من وصفتهم بالمعتدين على اليمن بوقف العدوان ورفع الحصار، حتى تنجح أي جهود سياسية.

وفي السياق ذاته، أشاد قيادي بجماعة الحوثي بما سمّاها تصريحات إيجابية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ووصف محمد علي الحوثي تصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن خلو اليمن من التدخل الأجنبي بالإيجابية.

وأضاف -في تغريدة على تويتر- أن الحوثيين ينتظرون الأفعال بسحب العناصر الأميركية والخبراء من المعركة، وتحييد سلاحهم، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأميركي أعرب عن قلق بلاده بشأن الصراع في اليمن، وأوضح -خلال اتصال مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث- أن جهود الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الخاص تيموثي ليندركينغ تهدف إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد الوزير الأميركي دعم واشنطن لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى توافق في الآراء بين جميع الأطراف، مبديا استعداده للتعاون بشكل وثيق مع المبعوث الخاص غريفيث ومع الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية.

وخلال الأيام الماضية، كثف الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيرة على أهداف بمناطق سعودية، بالتزامن مع معارك طاحنة بين الجيش اليمني ومقاتلي الجماعة في عدة جبهات، خاصة في مأرب وتعز.

الانتقالي الجنوبي: سندعم أهالي حضرموت

من جهة أخرى، ندد علي الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتيا بتعامل القوات الحكومية اليمنية مع تحرك شعبي خرج بمدينة سيئون حاضرة حضرموت على خلفية تردي الأوضاع المعيشية.

وقال الكثيري في بيان إنّ هذه الأفعال التي وصفها بالإجرامية لا تصدر إلا عن قوات احتلال غاشم، مشيرا إلى أنها امتداد لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي ظلت تلك القوات الباغية تمارسها تجاه أحرار وادي حضرموت، حسب تعبيره.

وأكد الكثيري أنّ المجلس لن يدخر جهدا في سبيل تمكين سكان المنطقة من إدارة مديرياتهم وتخليصهم من إجرام هذه القوات العسكرية الغاصبة الراعية للإرهاب، حسب وصفه.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.