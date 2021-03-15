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سياسة|مصر

واشنطن تشجع الحوار بين الدول الثلاث.. السودان يطلب رسميا الوساطة الرباعية لحل أزمة سد النهضة

وافقت القاهرة على المقترح السوداني القاضي بتوسيع الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأطراف الأربعة، في حين ما زالت إثيوبيا ترفض المقترح وترى فيه تدويلا للملف

سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل الإجتماعي)
سد النهضة الإثيوبي (مواقع التواصل الإجتماعي)
15/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202111:28 PM (مكة المكرمة)

أفاد مصدر حكومي سوداني للجزيرة بأن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بعث رسائل رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية الأميركي، بشأن ملف سد النهضة.

وقال المصدر المذكور إن حمدوك دعا في رسالته تلك الأطراف إلى الوساطة في مفاوضات سد النهضة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.

وكانت القاهرة وافقت على المقترح السوداني القاضي بتوسيع الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأطراف الأربعة، في حين ما زالت إثيوبيا ترفض هذا المقترح وترى فيه خطوة من شأنها تدويل ملف السد.

موقف أميركي

وفي أول تعليق لها بعد الدعوة السودانية، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود البَنّاءة والتعاونية بين إثيوبيا ومصر والسودان لحل الخلافات بشأن سد النهضة.

وأضافت الخارجية أن واشنطن تشجع استئناف الحوار بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.

وشددت على أن واشنطن تواصل العمل بنهج متوازن للحد من التصعيد في المنطقة.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة قبل أيام أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية بملف سد النهضة الإثيوبي بحثا عن حل للأزمة، وذلك بعد رفض إثيوبيا وساطة رباعية لتحريك المفاوضات المتعثرة منذ أشهر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، إن المنظمة مستمرة في دعم جهود الاتحاد الأفريقي، معربا عن اعتقاده بأن جهود الوساطة (لم يحدد الرباعية أم الأفريقية) مهمة للغاية وينبغي أن تمضي قدما إلى الأمام.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش ذكر ذلك عندما تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتابع "نحن سنتحدث مع الأطراف وسنسعى إلى تحريك الأمور في الاتجاه الصحيح".

وقبل نحو 3 أسابيع، أعلنت مصر تأييد مقترح السودان تشكيل وساطة رباعية دولية، كما سبق أن توسطت كل من الولايات المتحدة والبنك الدولي قبل أكثر من عام في مفاوضات سد النهضة، غير أن وساطتهما لم تسفر عن نتائج.

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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