ذكر التلفزيون الرسمي السعودي فجر اليوم الاثنين أن قوات التحالف الذي يقاتل في اليمن بقيادة السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة، في حين تستمر الاشتباكات في عدة مدن ومحافظات يمنية بين الجيش الوطني ومسلحي الجماعة.

وتدور معارك متزامنة في محافظات حجة وتعز ومأرب، وسط أنباء عن قتلى وجرحى، وحديث منظمات دولية عن موجة نزوح جديدة تضاف إلى المشهد الإنساني المأساوي في اليمن.

فقد كشف ممثل مفوضية اللاجئين لدى اليمن للجزيرة عجز المنظمات الدولية عن توفير احتياجات 3 ملايين نازح.

نزع الألغام

وتواصل فرق خاصة من الجيش اليمني نزع الألغام التي خلفها الحوثيون في المناطق التي استعادها الجيش مؤخرا غربي محافظة تعز.

ويحاول الجيش مدعوما بقوات المقاومة الشعبية تأمين الطرقات والمسالك أمام القوات الوطنية وحماية المدنيين من حوادث تفجير هذه الألغام.

وتقول الفرق إنها قامت حتى الآن بتطهير منطقتي سائلة الطوير والرحبة الرئيسيتين وتستمر في التقدم إلى المناطق الأخرى، وذُكر أن بعض الألغام التي تم نزعها وتفكيكها مر على زرعها نحو 4 سنوات.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمس الأحد إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال برايس في بيان "لقد أكد (بلينكن) أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي، وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

قصف بالصواريخ

وأمس الأحد، قتل 4 جنود في الجيش اليمني وأصيب 8 آخرون جراء قصف حوثي بالصواريخ على محافظة تعز (جنوب غرب)، وفق مصدر عسكري.

وقال مصدر مسؤول في الاستخبارات العسكرية اليمنية لوكالة الأناضول إن جماعة الحوثي شنت قصفا بالصواريخ على منطقة الكدحة الخاضعة للجيش اليمني في تعز.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام- أن أحد الصواريخ (لم يحدد نوعه) سقط في مدرسة يتمركز فيها الجيش بالكدحة، مما أسفر عن مقتل 4 جنود وجرح 8 آخرين في حصيلة أولية.

وفي سياق متصل، نقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش عن مصدر عسكري (لم يسمه) أن "دفاعات الجيش الجوية أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة مريس بالضالع (جنوب)".

وأوضح أن الطائرة إيرانية الصنع، وتطلق عليها جماعة الحوثي "صماد 4″، وأن الجيش "دمرها قبل أن تصل إلى هدفها"، دون تحديده.