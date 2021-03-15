اشتباكات عنيفة بمحافظات يمنية.. قيادي حوثي يشيد بتصريحات بلينكن وإيران تطرح خطة للسلام

أشاد قيادي بجماعة الحوثي بما أسماها تصريحات إيجابية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كما أعلنت الخارجية الإيرانية خطة للسلام في اليمن، وذلك على وقع المعارك العنيفة بعدة جبهات يمنية بين الجيش الوطني والحوثيين.

ووصف محمد علي الحوثي تصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن خلو اليمن من التدخل الأجنبي بالإيجابية.

وأضاف -في تغريدة على تويتر- أن الحوثيين ينتظرون الأفعال بسحب العناصر الأميركية والخبراء من المعركة، وتحييد سلاحهم، حسب تعبيره.

تصريح بلينكن بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي ايجابي

وننتظر الأفعال بسحب العناصر الأمريكية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأمريكي وسحبه من المواجه الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية

وأيضا إبلاغ البحرية الأمريكية بفك الحصار هذا ماننتضره ما ينسجم مع التصريح الآن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 15, 2021

وكان وزير الخارجية الأميركي أعرب عن قلق بلاده بشأن الصراع في اليمن، وأوضح -خلال اتصال مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث- أن جهود الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الخاص تيموثي ليندركينغ تهدف إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد الوزير الأميركي دعم واشنطن لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى توافق في الآراء بين جميع الأطراف، مبديا استعداده للتعاون بشكل وثيق مع المبعوث الخاص غريفيث ومع الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "بلاده قدمت خطة لتحقيق السلام في اليمن".

وأضاف ظريف -في كلمة أمام مركز السياسات الأوروبية- أن طهران مستعدة لمناقشة هذه الخطة مع دول الخليج.

معارك عنيفة

ميدانيا، تستمر المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين على جبهات عدة بمحافظات حجة وتعز ومأرب.

وفي تعز، سقط 20 شخصا بين قتيل وجريح -منهم 4 أطفال- إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه مدرسة بمنطقة الكدحة في تعز.

وأعلن الجيش اليمني أن المدرسة المستهدفة كانت مركزا لاستقبال وتوزيع المساعدات على النازحين العائدين إلى منازلهم في المنطقة، مشيرا إلى أن جنوده الذين قتلوا بالهجوم كانوا ضمن مجموعة مكلفة بتأمين المدرسة المستهدفة.

وتواصل فرق خاصة من الجيش اليمني نزع الألغام التي خلفها الحوثيون في المناطق التي استعادها الجيش مؤخرا غربي محافظة تعز.

ويحاول الجيش -مدعوما بقوات المقاومة الشعبية- تأمين الطرق والمسالك أمام القوات الوطنية وحماية المدنيين من حوادث تفجير هذه الألغام.

وفي محافظة حجة، أحرز الجيش اليمني تقدمًا في 10 قرى على الطريق الدولية بين اليمن والسعودية.

وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش صد هجوما للحوثيين، وأن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا في غارة للتحالف السعودي الإماراتي استهدفت مبنى كانوا يتجمعون فيه في سوق "البداح" بمديرية عبس.

بدوره، كشف ممثل مفوضية اللاجئين لدى اليمن للجزيرة عن عجز المنظمات الدولية عن توفير احتياجات لـ3 ملايين نازح بسبب تواصل المعارك.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط (جنوبي المملكة العربية السعودية) بـ3 طائرات مسيرة.

وفي تغريدة له على تويتر، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة من نوع "قاصف كي2″ (K2) وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن هذا الاستهداف "يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".