البث الحي
سياسة|يمن

اشتباكات عنيفة بمحافظات يمنية.. قيادي حوثي يشيد بتصريحات بلينكن وإيران تطرح خطة للسلام

15/3/2021

أشاد قيادي بجماعة الحوثي بما أسماها تصريحات إيجابية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كما أعلنت الخارجية الإيرانية خطة للسلام في اليمن، وذلك على وقع المعارك العنيفة بعدة جبهات يمنية بين الجيش الوطني والحوثيين.

ووصف محمد علي الحوثي تصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن خلو اليمن من التدخل الأجنبي بالإيجابية.

وأضاف -في تغريدة على تويتر- أن الحوثيين ينتظرون الأفعال بسحب العناصر الأميركية والخبراء من المعركة، وتحييد سلاحهم، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأميركي أعرب عن قلق بلاده بشأن الصراع في اليمن، وأوضح -خلال اتصال مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث- أن جهود الولايات المتحدة بقيادة المبعوث الخاص تيموثي ليندركينغ تهدف إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد الوزير الأميركي دعم واشنطن لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى توافق في الآراء بين جميع الأطراف، مبديا استعداده للتعاون بشكل وثيق مع المبعوث الخاص غريفيث ومع الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "بلاده قدمت خطة لتحقيق السلام في اليمن".

وأضاف ظريف -في كلمة أمام مركز السياسات الأوروبية- أن طهران مستعدة لمناقشة هذه الخطة مع دول الخليج.

معارك عنيفة

ميدانيا، تستمر المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين على جبهات عدة بمحافظات حجة وتعز ومأرب.

وفي تعز، سقط 20 شخصا بين قتيل وجريح -منهم 4 أطفال- إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه مدرسة بمنطقة الكدحة في تعز.

وأعلن الجيش اليمني أن المدرسة المستهدفة كانت مركزا لاستقبال وتوزيع المساعدات على النازحين العائدين إلى منازلهم في المنطقة، مشيرا إلى أن جنوده الذين قتلوا بالهجوم كانوا ضمن مجموعة مكلفة بتأمين المدرسة المستهدفة.

وتواصل فرق خاصة من الجيش اليمني نزع الألغام التي خلفها الحوثيون في المناطق التي استعادها الجيش مؤخرا غربي محافظة تعز.

ويحاول الجيش -مدعوما بقوات المقاومة الشعبية- تأمين الطرق والمسالك أمام القوات الوطنية وحماية المدنيين من حوادث تفجير هذه الألغام.

وفي محافظة حجة، أحرز الجيش اليمني تقدمًا في 10 قرى على الطريق الدولية بين اليمن والسعودية.

وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش صد هجوما للحوثيين، وأن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا في غارة للتحالف السعودي الإماراتي استهدفت مبنى كانوا يتجمعون فيه في سوق "البداح" بمديرية عبس.

بدوره، كشف ممثل مفوضية اللاجئين لدى اليمن للجزيرة عن عجز المنظمات الدولية عن توفير احتياجات لـ3 ملايين نازح بسبب تواصل المعارك.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط (جنوبي المملكة العربية السعودية) بـ3 طائرات مسيرة.

وفي تغريدة له على تويتر، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة من نوع "قاصف كي2″ (K2) وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن هذا الاستهداف "يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رفضها الحوثيون ورحبت بها حكومة هادي.. الجزيرة تكشف بنود خطة أميركية لوقف الحرب في اليمن

كشف مصدر يمني للجزيرة بنود خطة المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ لوقف الحرب في اليمن ومبادئ الإعلان المشترك، وهي الخطة التي رحبت بها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورفضتها جماعة الحوثيين.

المزيد من سياسة

بدعوة من المجلس الانتقالي.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي بعدن ويحاصرون وزراء داخله

قصر معاشيق الرئاسي (الجزيرة)

خلال عقد من الثورة.. كيف غيَّر النظام السوري التركيبة السكانية السورية؟

مواطنون سوريون بعد إجلائهم من داريا إحدى ضواحي العاصمة دمشق (رويترز)

في خطوة لتعزيز التحالفات الآسيوية.. توافق ياباني أميركي لمواجهة "استفزازات" الصين

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين (يسار) خلال لقاء مع نظيريهما اليابانيين في طوكيو (الفرنسية)

التحالف يدمر مخبأ للصواريخ الباليستية شمالي اليمن ومسيرة حوثية استهدفت جنوبي السعودية

المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي يتحدث عن بقايا صاروخ حوثي أطلق على المملكة (رويترز-أرشيف)
الأكثر قراءة

بتهمة قتل عراقيين على خلفية محاولة لاغتياله.. يوم مثل صدام حسين لأول مرة أمام المحكمة في قضية الدجيل

صدام حكم بالإعدام في أول محاكمة جرت ضده في قضية الدجيل (غيتي)

مجرمون خطيرون بزي رجال أعمال.. ما خطة “الدُرج” التي تطبقها إسرائيل في الإمارات؟

زائر إسرائيلي لأحد المعارض في دبي بعد تطبيع العلاقات بين الجانبين عام 2020 (الأوروبية)

ما الأعراض “الغريبة جدا” التي ظهرت على امرأة دانماركية توفيت بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا لكورونا؟

تنبأت بدفع ثمن مشاركتها في الثورة.. جيهان فاضل بائعة في كندا والنقابة لا تعلم عنها شيئا

الممثلة المصرية جيهان فاضل أثناء مشاركتها في ثورة 25 يناير (مواقع التواصل الاجتماعي)