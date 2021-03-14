البث الحي
سياسة|أردن

حادثة مستشفى السلط.. الحكومة توضح أمام النواب حقيقة ما حصل: انقطاع الأكسجين عن المرضى استمر ساعتين

وزير الصحة المكلف قال إن 6 أشخاص في مستشفى السلط توفوا جراء انقطاع الأكسجين في حين أن 3 آخرين لم يتم تحديد أسباب وفاتهم بعد.

14/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202102:39 PM (مكة المكرمة)

يعقد مجلس النواب الأردني جلسة طارئة لمناقشة تداعيات حادثة مستشفى السلط بعد وفاة 9 أشخاص بعد انقطاع الأكسجين، في حين كلف الملك عبد الله الثاني وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة، بعد استقالة نذير عبيدات على خلفية الحادثة التي شغلت الشارع الأردني.

وذكرت الوكالة الأردنية الرسمية (بترا) أن الملك عبد الله الثاني أصدر اليوم الأحد إرادتين ملكيتين بالموافقة على تكليف وزير الداخلية مازن الفراية بإدارة وزارة الصحة وإقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه.

وبدأ مجلس النواب الأردني ظهر اليوم الأحد جلسة يتوقع أن تكون صاخبة بحضور الحكومة لمناقشة تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي بعد إقالة وزير الصحة ومدير المستشفى، وسيتم خلالها الاستماع إلى رد الحكومة حيال آلية التحقيقات وسيرها في القضية.

وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل حكومته مسؤولية ما حدث في مستشفى السلط، وحرصها -إن قدر لها- على معالجة أسباب الحادثة والسعي لعدم تكرارها.

وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب بشأن حادثة مستشفى السلط، إن الحكومة "لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا".

ولفت إلى إجراءات الحكومة بالطلب من المجلس القضائي بإجراء تحقيق مستقل، وتحمل المسؤولية السياسية لاستعادة ثقة المواطن، مبينا أهمية إحداث "ثورة إدارية إلى جانب الاستثمارية".

تفاصيل الحادثة

من جهته، أوضح وزير الداخلية، وزير الصحة المكلف مازن الفراية، ورود بلاغ حول نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة الساعة 7:12 صباح أمس السبت، ليصل الدفاع المدني بعد 18 دقيقة، ويعمل على تأمين أسطوانات الأكسجين والإنعاش، مبيناً أن عدد الوفيات بلغ 6 وفيات قبل تزويد الشركة المختصة الخزانات بالأكسجين الساعة 9:15، في حين توفي بعد ذلك 3 أشخاص لم يتم تحديد أسباب وفاتهم، ما إذا كانت من نقص الأكسجين أو غير ذلك.

وأضاف أن إجراءات الرقابة على الأكسجين تتضمن ضرورة إبلاغ الشركة المعنية بالتزويد إذا وصلت نسبة الأكسجين إلى 40%، وإذا بلغت النسبة 20% يصدر النظام إنذارا بضرورة التزويد، أما إذا وصلت النسبة إلى 5% فإن الأجهزة الموجودة في غرف العزل والعناية الحثيثة تصدر إنذارا بالخطر لنقص الأكسجين، وهو ما لم تتعامل معه كوادر المستشفى المعنية.

الملك عبد الله الثاني زار مستشفى السلط عقب الحادثة وأقال وزير الصحة (مواقع التواصل الإجتماعي)

ولفت إلى إجراءات فورية اتخذتها الحكومة، وأهمها: تخصيص كوادر من الدفاع المدني في المستشفيات لتفقد الأكسجين 3 مرات يوميا، وكذلك في الشركات المزودة، للتأكد من توفر الكميات بشكل كاف، ومتصرف مختص بكل مستشفى، إضافة إلى متابعة الشركتين المزودتين للأكسجين لمستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

وكشف أيضا عن إنشاء مصنع للأكسجين من قبل القوات المسلحة، سيكون قادرا على إنتاج 600 أسطوانة خلال 3 أسابيع، و10 أطنان في أبريل/ نيسان المقبل.

وطالب محتجون في مدينة السلط وعدد من المدن الأردنية الأخرى الليلة الماضية، برحيل حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ومحاسبة المقصرين في حادثة انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي.

وكان الملك الأردني أوعز بتشكيل لجنة عسكرية طبية من الخدمات الطبية للوقوف على ملابسات الحادثة. في حين أوقف النائب العام الأردني 5 من كوادر مستشفى الحسين وطاقم التزويد أسبوعاً ووجه لهم تهمة التسبب بالقتل والإيذاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الملك يصل مستشفى السلط.. استقالة وزير الصحة الأردني بعد وفاة عدد من مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين

وصل الملك الأردني عبد الله الثاني إلى مستشفى السلط الحكومي غربي العاصمة الأردنية عمان بعد وفاة عدد من المصابين جراء انقطاع الأكسجين، فيما أعلن وزير الصحة استقالته من منصبه على خلفية هذه الحادثة.

حادثة مستشفى السلط.. إقالة مسؤولين كبار وملك الأردن يوعز بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية

أمر ملك الأردن بتشكيل لجنة طبية عسكرية للوقوف على ملابسات وفاة 7 من مرضى كورونا بعد انقطاع الأكسجين بمستشفى السَلْط الحكومي، بينما أعلن رئيس الوزراء أن حكومته تتحمل كامل المسؤولية بشأن الحادثة.

المزيد من سياسة

شركة إماراتية تدعي ملكيتها لشحنة نفطية صادرتها الولايات المتحدة بزعم أنها إيرانية

ناقلة نفط إيرانية (الجزيرة)

حكومة الوحدة الليبية تؤدي اليمين غدا في طبرق واللجنة العسكرية المشتركة تبحث سحب المرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي

الدبيبة يلقي كلمة في جلسة التصويت على حكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت (رويترز)

رغم تنديد دول عدة.. كوسوفو تفتتح رسميا سفارتها لدى إسرائيل في القدس

أمام سفارة كوسوفو قبيل افتتاحها اليوم بالقدس (أسوشيتد برس)

دينيس روس يقدم 12 نصيحة لإدارة بايدن لمواجهة إيران

كومبو- بايدن وروحاني (رويترز)
الأكثر قراءة

ما الفرق بين زيت الزيتون العادي وزيت الزيتون البكر الممتاز؟

مين فنلندا دي؟ ودول متعورة.. هكذا رد إعلام السيسي على بيان حقوق الإنسان

انتقادات عديدة تطال أوضاع حقوق الإنسان بمصر السنوات الأخيرة (الجزيرة)

شاهد- على طريقة مارادونا.. هدف أسطوري للأرجنتيني لاميلا لاعب توتنهام بمرمى أرسنال

لاميلا (يسار) يسجل هدف الموسم (مواقع التواصل)

ماذا فعل فيروس كورونا بمدينة الخطيئة الأميركية؟

الإغلاق في لاس فيغاس نتج عنه خسائر بمليارات الدولارات كانت تذهب للحكومة المحلية في صورة ضرائب ورسوم حكومية (الفرنسية)