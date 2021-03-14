مستشفى السلط يذكّر المصريين بالحسينية ونشطاء يقارنون موقف السلطات

أثار حادث وفاة 7 مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط بالعاصمة الأردنية (عمان) حالة من الحزن المضاعف لدى عديد من المصريين، فبجانب الحزن على وفاة أشقائهم الأردنيين، أعاد الحادث إلى ذاكرتهم ما حدث بداية العام الحالي في مستشفى العزل لمرضى كورونا بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية.

وقارن ناشطون مصريون بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية، التي شملت إقالة وزير الصحة نذير عبيدات ومدير المستشفى وإيقاف المسؤول عن الصحة في المنطقة، فضلا عن عقد الحكومة اجتماعا طارئا، وقيام ملك الأردن الملك عبد الله الثاني بزيارة المستشفى على الفور، وبين إهمال السلطات المصرية التي رأوا أنها لم تفعل شيئا غير القبض على الشخص، الذي قام بتصوير الحادث ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان هذا الفيديو قد أظهر حالات حرجة داخل غرفة العناية المركزة، وشخصا يكرر عبارة "كل اللي في العناية ماتوا"، بينما تظهر اللقطات مرضى راقدين على الأسرّة دون التأكد هل فارقوا الحياة أم لا، وفي الفيديو أيضا كان البعض يحاول إنقاذ مريض آخر، بينما جلست ممرضة على الأرض من الصدمة في لقطة انتشرت كالبرق على منصات التواصل.

"كل إلي في العناية ماتو".. مقطع صادم يظهر وفاة جميع المرضى المصابين بكورونا داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى الحسينية للعزل بمحافظة الشرقية في #مصر pic.twitter.com/HaTeIuNXKn — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 3, 2021

ممرضة مستشفى الحسينية محافظة الشرقية #مصر صورة مؤلمة عندما تعجز عن مساعدة الآخرين، اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء و اشف كل مريض . pic.twitter.com/Xv85hdcAQm — MahaSerag مهاسراج (@mahaserag) January 3, 2021

وقارن مغردون بين ما حدث في الأردن خصوصا تحرك الملك بنفسه إلى المستشفى؛ للوقوف على حقيقة ما حدث، فضلا عن مواقف الحكومة والوزير الذي تقدم باستقالته بناء على رغبة الملك، وفق تأكيدات مصادر أردنية للجزيرة.

أما في مصر فقد اكتفت الحكومة بالقبض على صاحب الفيديو وسط حالة كبيرة من الإنكار للحدث، واتهمت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، جماعة الإخوان بترويج شائعات غير صحيحة، مؤكدة عدم وجود أي نقص في الأكسجين داخل مستشفيات الوزارة، وأن من ماتوا داخل المستشفى كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن وفاتهم طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

"لماذا لم يُحول من أذاع الخبر للتحقيق؟".. وكيل نقابة الأطباء سابقًا منى مينا تقارن بين تعامل حكومتي مصر والأردن في واقعة نقص الأكسجين بالمستشفيات pic.twitter.com/SBENCsSHxG — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 14, 2021

أول ما شفت خبر مصيبة #مستشفى_السلط تذكرت هذا المشهد الصاعق بمصر إلي بكانا كلنا قبل شهرين.. بشو صرنا نختلف عن مصر الآن؟! الله ينتقم من كل مسؤول وصلنا لهذا الحال، أرواح الناس برقبتكم ليوم القيامة pic.twitter.com/6Epbrqoyag — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) March 13, 2021

8 وفيات لمصابين ب #فيروس_كورونا في مستشفى السلط في الأردن نتيجة انقطاع الأوكسجين عنهم. و وزير الصحة يتقدم باستقالته

عندنا في مصر حصل مثل هذا الحادث في مستشفى الحسينية فتم حبس الشاب أحمد ممدوح الذي صور فيديو الجريمة.

شوفوا الأردن عملت ايه واتعلموا#مستشفى_السلط #اقالة_وزير_الصحه — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 13, 2021

في مصر مات المرضى بسبب نقص الاكسجين فقام العسكر بنفي الخبر وتم اعتقال مصور الفيديو الذي فضح الكارثة

في الاردن انتقل الملك الى المستشفى للتحقيق بنفسه

تحيا الاردن والهند والسند#السيسي_جاب_موز

#مستشفي_السلط pic.twitter.com/b8BaGD226G — نور الدين عبد الحافظ (@mahater0000) March 13, 2021

#مستشفي_السلط

حصلت في مصر و وزيرة الصحه مكمله ولا حد اتحاسب والدنيا حلوه

وانت وزير الصحة ومدير المستشفى استقالو ومش عجبكم🙃 pic.twitter.com/mHQmAv6QZs — Son of Egypt 🇪🇬 (@VkRLuF0gUGtVLsh) March 13, 2021

نفس المشهد ، نفس الإهمال ، نفس المقصرين

كل الي بالعناية توفى💔💔

مصر ٣ يناير ٢٠٢١

الأردن ١٣ آذار ٢٠٢١

مابنقدر نحكي إلا الله يرحمهم

لاحول ولا قوة إلا بالله 💔#مستشفى_السلط_الجديد pic.twitter.com/iFBbD0izSq — – (@290ll_) March 13, 2021

يناير2021 :#وزيرة_الصحة المصرية تتهم #الإخوان بقطع الأكسجين عن مرضى #كورونا في #مستشفى_الحسينية مما أدى إلى وفاة 4 والتحقيق مع مصور الفيديو 13مارس2021 :وزير الصحة الأردني يتقدم باستقالته لتحمل مسؤولية حادث وفاة 6 مصابين بكورونا في العزل ب #مستشفى_السلط بسبب انقطاع الأكسجين عنهم! pic.twitter.com/m4nPoTadNG — بنت مصر الحرة (@Pent4Egy25) March 13, 2021

#مستشفى_السلط حصل عندهم حادثة الأكسجين اللي بَح والملك راح بنفسه وناس مسؤولين إستقالوا بعد إعترافهم بالمسؤلية ..

إحنا في مصر :-

(السيسي ماراحش علشان مش ملك)

(ماحدش قدم استقالته علشان كومبارسات مش مسؤلين حقيقيين)

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البقاء لله وعلى الله التُّكلان والحُسبان

حسبنا الله ونعم الوكيل. — 𝕺𝔰𝔞𝔪𝔞 𝕾𝔞𝔮𝔯 𓂀 (@Oss_Saqr) March 13, 2021

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت وفاة عدد من مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين عنهم بمستشفى السلط الحكومي (غربي العاصمة الأردنية) عمان، فيما أعلن وزير الصحة استقالته من منصبه مؤكدا خلال مؤتمر صحفي إنه "يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الحادث الذي وقع في مستشفى السلط".

وأمر ملك الأردن عبد الله الثاني بتشكيل لجنة طبية عسكرية من الخدمات الطبية الملكية، للوقوف على ملابسات الحادث، وقالت مصادر عسكرية لوسائل إعلام محلية إن اللجنة يرأسها مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة، العميد الطبيب عادل الوهادنة، على أن تقدم كل نتائج التحقيقات للملك حال الانتهاء منها.