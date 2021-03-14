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سياسة|مصر

مستشفى السلط يذكّر المصريين بالحسينية ونشطاء يقارنون موقف السلطات

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حرص على زيارة مستشفى السلط فور وقوع الحادث (مواقع التواصل)
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حرص على زيارة مستشفى السلط فور وقوع الحادث (مواقع التواصل)
عمرو جمال - القاهرة
14/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202111:18 PM (مكة المكرمة)

أثار حادث وفاة 7 مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط بالعاصمة الأردنية (عمان) حالة من الحزن المضاعف لدى عديد من المصريين، فبجانب الحزن على وفاة أشقائهم الأردنيين، أعاد الحادث إلى ذاكرتهم ما حدث بداية العام الحالي في مستشفى العزل لمرضى كورونا بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية.

وقارن ناشطون مصريون بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية، التي شملت إقالة وزير الصحة نذير عبيدات ومدير المستشفى وإيقاف المسؤول عن الصحة في المنطقة، فضلا عن عقد الحكومة اجتماعا طارئا، وقيام ملك الأردن الملك عبد الله الثاني بزيارة المستشفى على الفور، وبين إهمال السلطات المصرية التي رأوا أنها لم تفعل شيئا غير القبض على الشخص، الذي قام بتصوير الحادث ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان هذا الفيديو قد أظهر حالات حرجة داخل غرفة العناية المركزة، وشخصا يكرر عبارة "كل اللي في العناية ماتوا"، بينما تظهر اللقطات مرضى راقدين على الأسرّة دون التأكد هل فارقوا الحياة أم لا، وفي الفيديو أيضا كان البعض يحاول إنقاذ مريض آخر، بينما جلست ممرضة على الأرض من الصدمة في لقطة انتشرت كالبرق على منصات التواصل.

 

 

 

 

وقارن مغردون بين ما حدث في الأردن خصوصا تحرك الملك بنفسه إلى المستشفى؛ للوقوف على حقيقة ما حدث، فضلا عن مواقف الحكومة والوزير الذي تقدم باستقالته بناء على رغبة الملك، وفق تأكيدات مصادر أردنية للجزيرة.

أما في مصر فقد اكتفت الحكومة بالقبض على صاحب الفيديو وسط حالة كبيرة من الإنكار للحدث، واتهمت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، جماعة الإخوان بترويج شائعات غير صحيحة، مؤكدة عدم وجود أي نقص في الأكسجين داخل مستشفيات الوزارة، وأن من ماتوا داخل المستشفى كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وأن وفاتهم طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت وفاة عدد من مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين عنهم بمستشفى السلط الحكومي (غربي العاصمة الأردنية) عمان، فيما أعلن وزير الصحة استقالته من منصبه مؤكدا خلال مؤتمر صحفي إنه "يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الحادث الذي وقع في مستشفى السلط".

وأمر ملك الأردن عبد الله الثاني بتشكيل لجنة طبية عسكرية من الخدمات الطبية الملكية، للوقوف على ملابسات الحادث، وقالت مصادر عسكرية لوسائل إعلام محلية إن اللجنة يرأسها مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة، العميد الطبيب عادل الوهادنة، على أن تقدم كل نتائج التحقيقات للملك حال الانتهاء منها.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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