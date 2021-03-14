العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجنيف لم تنفذ، خاصة ما يتعلق بسحب المرتزقة، وإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين مناطق البلاد، وتبادل الأسرى.

ينتظر أن تؤدي حكومة الوحدة الوطنية الليبية غدا الاثنين اليمين القانونية في مدينة طبرق (شرق ليبيا)، في حين بدأت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعات جديدة في مدينة سرت لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تطبق العديد من بنوده.

ويفترض أن يصل اليوم أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس برفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى طبرق لعقد جلسة لمجلس النواب في مقره المؤقت غدا الاثنين، حيث يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية.

من جهتها، نقلت قناة ليبيا الأحرار الخاصة عن مصادر وصفتها بالخاصة أن مراسم التسليم والتسلم بين الدبيبة ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ستجري بعد غد الثلاثاء في طرابلس.

وكانت حكومة الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة خلال جلسة عقدت الأربعاء الماضي في سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس)، ولقيت ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا.

ومن المقرر أن تقود حكومة الوحدة البلاد لفترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم التوافق خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي على إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن بين أهم مهام الحكومة العمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومعالجة الاقتصاد والسعي إلى تمهيد أرضية لإجراء الانتخابات العامة وفق خارطة الطريق المحددة من قبل لجنة الحوار السياسي.

اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي انطلقت في سرت هي الثالثة من نوعها (رويترز)

اجتماع اللجنة العسكرية

على صعيد آخر، بدأت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" اجتماعات في مدينة سرت برعاية البعثة الأممية في ليبيا، لمناقشة العقوبات التي تعرقل تنفيذ وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كسحب المرتزقة، وإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين مناطق البلاد.

وأفاد مصدر من اللجنة العسكرية المشتركة -التي تمثل قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر- بأن أعضاءها سيعقدون اجتماعاتهم مع فريق بعثة الأمم المتحدة لوضع جدول أعمال الجلسات التي ستعقد خلال اليومين المقبلين.

وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إنها ثالث اجتماعات فنية من نوعها تعقد في سرت، الخاضعة لقوات حفتر، مضيفا أن اللجنة المشتركة ستناقش التقارير الفنية بين الجانبين بإشراف أممي.

وأشار إلى أن جل بنود اتفاق وقف إطلاق النار لم تنفذ، خاصة ما يتعلق بانسحاب المرتزقة الأجانب، حيث كان يفترض أن يغادروا ليبيا خلال 90 يوما من سريان الاتفاق، وفتح الطرقات والممرات الساحلية والصحراوية بين شرق ليبيا وغربها وجنوبها، وتبادل الأسرى.

وذكر مراسل الجزيرة أن تقارير غربية تفيد بأن المرتزقة، وعلى رأسهم مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، لم يعودوا يأتمرون بأوامر قادة قوات حفتر، وأنهم يقيمون معسكرات جنوب سرت وصولا إلى منطقة الجفرة.

وقبيل جلسة التصويت على حكومة الدبيبة، انسحب المرتزقة خارج سرت لبضعة كيلومترات قبل أن يعودوا إليها لاحقا، وفق مصادر من قوات حكومة الوفاق الوطني.

عملية في أوباري

في تطور آخر، أعلن أحمد المسماري، الناطق باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن قوات عمليات المهام الخاصة التابعة لهم نفذت عملية نوعية في مدينة أوباري (جنوب غربي ليبيا) استهدفت قياديا في تنظيم الدولة يدعى ميلود محمد.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن منزلا في أوباري تعرض لقصف جوي تزامن مع اقتحام قوة عسكرية تابعة لحفتر للمنطقة واختطافها 10 شبان من قبائل الطوارق ونقلهم إلى أحد مقارها في مدينة سبها.

وتقطن منطقة أوباري أغلبية من قبائل الطوارق، وتعتبر نقطة تمركز وعبور لمسلحي تنظيم القاعدة القادمين من النيجر والجزائر.