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سياسة|كوريا الشمالية

مسؤول أميركي: بايدن سعى سرا للتواصل مع كوريا الشمالية لكنه لم يتلق أي رد

إدارة بايدن لم تتلق ردا من كوريا الشمالية حتى الآن بشأن محاولات التواصل التي تمت.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وصف الولايات المتحدة بأنها العدو الأكبر (الأناضول)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وصف الولايات المتحدة بأنها العدو الأكبر (الأناضول)
14/3/2021

نقلت وكالة رويترز عن "مسؤول أميركي كبير" قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت التواصل مع كوريا الشمالية عبر قنوات عدة منذ منتصف الشهر الماضي.

وأكد المسؤول الأميركي -الذي طلب عدم كشف هويته- أن إدارة بايدن لم تتلق ردا من كوريا الشمالية حتى الآن بشأن محاولات التواصل التي تمت.

ويثير الكشف عن المساعي الأميركية التي لم تنجح بعد، ولم يكشف عنها من قبل، تساؤلات بشأن كيفية تعامل بايدن مع التوتر المتزايد مع بيونغ يانغ بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وسبق أن وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الولايات المتحدة بأنها العدو الأكبر، داعيا إلى تطوير معدات بلاده العسكرية وتوسيع ترسانتها النووية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فإن كيم قال -في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للحزب الحاكم- أن التخلي عن هذه السياسة العدائية سيلعب دورا محوريا في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال إن ما وصفها بسياسة واشنطن العدائية لن تتغير تجاه بلاده بغض النظر عمن يشغل البيت الأبيض.

المصدر : رويترز + وكالات

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