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سياسة|كوسوفو

رغم تنديد دول عدة.. كوسوفو تفتتح رسميا سفارتها لدى إسرائيل في القدس

أمام سفارة كوسوفو قبيل افتتاحها اليوم بالقدس (أسوشيتد برس)
أمام سفارة كوسوفو قبيل افتتاحها اليوم بالقدس (أسوشيتد برس)
14/3/2021

أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية اليوم الأحد افتتاح سفارتها لدى إسرائيل رسميا في القدس المحتلة وبدء عملها، وذلك رغم تنديد دول مسلمة وأوروبية بهذه الخطوة التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وأفادت بيان الخارجية أن المسؤولين المعنيين من جانب كوسوفو لم يستطيعوا حضور الافتتاح الذي أقيم دون حفل بسبب تدابير فيروس كورونا.

وأضافت الخارجية أن الهدف من افتتاح السفارة في القدس هو تحسين العلاقات مع إسرائيل، والتأكيد على تعزيز مكانة كوسوفو في الساحة الدولية.

وأشارت إلى أنه بوضع لوحة السفارة ورفع علم كوسوفو عليها في إسرائيل، تكون حكومة بريشتينا قد أوفت بالتزامها في إنشاء بعثة دبلوماسية في القدس.

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي يوقع وثائق افتتاح السفارة خلال الاحتفال الذي تم افتراضيا بالفيديو (الفرنسية)

وستحصل بريشتينا -لقاء إقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس كأول دولة بغالبية مسلمة تعترف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل- على اعتراف تل أبيب باستقلال كوسوفو عن صربيا عام 2008.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن في سبتمبر/أيلول، خلال قمة لإبرام اتفاق بين صربيا وكوسوفو، عزم الأخيرة وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية.

وتم التطبيع فعلا بين الطرفين في فبراير/شباط، في خطوة نددت بها صربيا التي لا يعترف الصرب باستقلال كوسوفو الذي كان إقليما تابعا لهم، وما زالت هذه الدولة غير معترف بها من قبل الصين وروسيا و5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما أثار قرار افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس انتقادات من دول مسلمة، مثل تركيا التي نددت بانتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلا عن انتقادات من داخل الاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات

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