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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

دينيس روس: على بايدن التأكيد لإيران أن سلوكها العدواني في المنطقة حاليا لن يمر دون عقاب

كومبو- بايدن وروحاني (رويترز)
كومبو- بايدن وروحاني (رويترز)
14/3/2021

قال الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس يجب أن يرى الإيرانيون أن سعي أميركا للمفاوضات النووية لن يمنعها من مواجهة أفعالهم وتهديداتهم غير المقبولة في المنطقة.

وأضاف روس، الذي عمل في مجالي الدبلوماسية والأمن القومي مع جميع الإدارات الديمقراطية والجمهورية حتى نهاية فترتي رئاسة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي يريد تخفيف العقوبات قبل أن تتراجع بلاده عن انتهاكاتها للاتفاق النووي.

وأوضح، في مقال له بموقع "ناشونال إنترست" الأميركي (The National Interest) أن القادة الإيرانيين يتصرفون حاليا كما لو أن الإكراه يمكن أن ينجح ولا يحمل سوى القليل من المخاطر، مشيرا إلى تهديدهم برفع وتيرة تخصيبهم اليورانيوم، ورفضهم الدعوة الأوروبية لاستئناف الحوار الدبلوماسي بشأن الاتفاق النووي بصيغة (5+1) ما لم تلغ الولايات المتحدة عقوبات ترامب أولا، وإلى الهجمات على السفن ومساعدة وكلائهم في اليمن والعراق على مهاجمة السعودية والقواعد الأميركية.

معضلة حقيقية

وقال إن إدارة بايدن تواجه معضلة حقيقية لأنها لا تريد الدخول في صراع متصاعد بشكل مباشر أو غير مباشر مع الإيرانيين لا في العراق ولا في أي مكان آخر، لكنها أيضا لا تريد أن تبدو مستعدة للعيش مع تزايد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأميركية وعلى الآخرين، وإن القيام بذلك أو التحرك لرفع العقوبات الآن من شأنه أن يقر موقف الحرس الثوري وقوات القدس في إيران، مضيفا أن هذه وصفة لضمان المزيد من الضغط الإيراني وتقليل الاستجابة الإيرانية.

12 نصيحة

ونصح روس إدارة بايدن بـ:

  1. الاستمرار في التأكيد على استعداد واشنطن للعودة إلى صيغة التفاوض (5+1) مع إيران مع عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي، وجعل قادة إيران يرون أن أميركا تهيئ البيئة لحقيقة أنه في غياب الدبلوماسية، قد يتعين استخدام القوة في نهاية المطاف لمنع مسيرة إيران نحو قنبلة نووية.
  2. صياغة موقف عام مشترك مع الحلفاء الأوروبيين يؤكد دون لبس أنه طالما إيران تنتهك الاتفاقية وترفض الانضمام إلى منتدى تفاوضي (5+1)، وتهاجم الأميركيين أو الحلفاء في المنطقة بشكل مباشر أو عبر وكلائها، فإن أي تخفيف للعقوبات أمر مستحيل.
  3. تسليط الضوء على الميليشيات الشيعية التي تعرّض المدنيين العراقيين للخطر من خلال هجماتها الصاروخية، وشن ضربات، إذا دعا الحال، ضد إيران أو وكلائها.
  4. ضرب الأهداف الإيرانية ووكلائها وعدم الاعتراف بذلك، كما تفعل إسرائيل، وبذلك يفهم الإيرانيون الرسالة، لكنهم لن يوضعوا في موضع الشعور بضرورة الرد خشية أن تبدو طهران ضعيفة إذا لم ترد.
  5. إبلاغ الإيرانيين بأن أميركا ستنافسهم في المنطقة، وأن يفهموا أن أميركا سترفع تكلفة الانخراط في السلوكيات العدوانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط عليهم.
  6.  زيادة الدعم للجيش العراقي وحشد المزيد من الدعم المادي للحكومة العراقية من السعوديين والإماراتيين.
  7. فضح ما يواصل الإيرانيون إنفاقه في سوريا، وهي نقطة توتر عصبي مع الجمهور الإيراني نظرا لآلامهم الاقتصادية.
  8. دعم الضربات العسكرية الإسرائيلية في سوريا التي توقف نقل إيران للأسلحة والإنتاج المحلي لقدرات التوجيه الدقيقة للصواريخ التي توفرها لحزب الله والجماعات الأخرى.
  9. تطوير شبكة دفاع صاروخي متكاملة تجمع بين إسرائيل ودول الخليج للحد من تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية.
  10. توفير وسائل إضافية لمساعدة السعوديين في الدفاع بشكل أفضل ضد هجمات الحوثيين بصواريخ كروز والطائرات المسيرة.
  11. إجراء التخطيط للطوارئ وصياغة الخيارات مع الدول العربية وإسرائيل لمواجهة وكلاء المليشيات الشيعية الإيرانية.
  12. العمل بنشاط على تعزيز عملية التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وتعزيز تحالف أقوى ضد نفوذ إيران القسري.
المصدر : ناشونال إنترست

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