قال الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس يجب أن يرى الإيرانيون أن سعي أميركا للمفاوضات النووية لن يمنعها من مواجهة أفعالهم وتهديداتهم غير المقبولة في المنطقة.

وأضاف روس، الذي عمل في مجالي الدبلوماسية والأمن القومي مع جميع الإدارات الديمقراطية والجمهورية حتى نهاية فترتي رئاسة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي يريد تخفيف العقوبات قبل أن تتراجع بلاده عن انتهاكاتها للاتفاق النووي.

وأوضح، في مقال له بموقع "ناشونال إنترست" الأميركي (The National Interest) أن القادة الإيرانيين يتصرفون حاليا كما لو أن الإكراه يمكن أن ينجح ولا يحمل سوى القليل من المخاطر، مشيرا إلى تهديدهم برفع وتيرة تخصيبهم اليورانيوم، ورفضهم الدعوة الأوروبية لاستئناف الحوار الدبلوماسي بشأن الاتفاق النووي بصيغة (5+1) ما لم تلغ الولايات المتحدة عقوبات ترامب أولا، وإلى الهجمات على السفن ومساعدة وكلائهم في اليمن والعراق على مهاجمة السعودية والقواعد الأميركية.

معضلة حقيقية

وقال إن إدارة بايدن تواجه معضلة حقيقية لأنها لا تريد الدخول في صراع متصاعد بشكل مباشر أو غير مباشر مع الإيرانيين لا في العراق ولا في أي مكان آخر، لكنها أيضا لا تريد أن تبدو مستعدة للعيش مع تزايد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأميركية وعلى الآخرين، وإن القيام بذلك أو التحرك لرفع العقوبات الآن من شأنه أن يقر موقف الحرس الثوري وقوات القدس في إيران، مضيفا أن هذه وصفة لضمان المزيد من الضغط الإيراني وتقليل الاستجابة الإيرانية.

12 نصيحة

ونصح روس إدارة بايدن بـ: