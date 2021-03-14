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سياسة|مملكة متحدة

بريطانيا ترفض محاكمة مواطنتها المعتقلة في إيران بتهمة أخرى ومحاميها يأمل تبرئتها

ريتشارد زوج زاغري خلال وقفة تطالب بالإفراج عنها أمام سفارة إيران بلندن (وكالة الأنباء الأوروبية)
ريتشارد زوج زاغري خلال وقفة تطالب بالإفراج عنها أمام سفارة إيران بلندن (وكالة الأنباء الأوروبية)
14/3/2021

مثلت المواطنة الإيرانية البريطانية نازنين زاغري اليوم الأحد أمام محكمة في طهران بعد أيام من انتهاء حكم سابق بسجنها، ومن جانبها نددت بريطانيا بمحاكمتها في قضية ثانية عقب قضائها سنوات في السجن.

فقد قال حُجّت كَرماني، محامي الدفاع عن زاغري (42 عاما)، أنها مثلَت اليوم أمام المحكمة بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني" على خلفية مشاركتها في تجمع احتجاجي أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009.

وأعرب كرماني عن أمله في إسقاط التهم عن موكلته بعد قضائها نحو 5 سنوات من الحكم السابق في السجن.

من جهته، أكد ريتشارد راتكليف، زوج المواطنة الإيرانية البريطانية، أن السلطات الإيرانية وجهت إلى زوجته تهمة الدعاية ضد النظام قبل أشهر من الآن، ولكنها أجلت محاكمتها حتى انتهاء مدة عقوبتها.

وقال راتكليف إن زاغري مثلت اليوم لوقت وجيز أمام فرع للمحكمة الثورية في طهران، مشيرا إلى أن الحكم في هذه القضية قد يصدر خلال بضعة أيام.

واعتبر أن السلطات أحيت هذه القضية ضمن مساع إيرانية للضغط على بريطانيا لاستعادة مبلغ 530 مليون دولار، وهو قيمة صفقة دبابات تعاقدت عليها طهران أواخر عهد الشاه رضا بهلوي، ولكن لم تحصل عليها.

وكانت السلطات أفرجت عن زاغري في مارس/آذار من العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنها وضعتها قيد الإقامة الجبرية في منزل والديها، كما وضعت سوارا إلكترونيا في معصمها. والأسبوع الماضي مع انتهاء مدة عقوبتها، تم رفع إجراءات الإقامة الجبرية مع منعها من السفر.

زاغري مع زوجها وابنتهما (وكالة الأنباء الأوروبية)

محاكمة غير مقبولة

ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الاستمرار في محاكمة زاغري في قضية ثانية بغير المقبول والتعسفي.

وفي تغريدة على تويتر اليوم، طالب راب السلطات الإيرانية بأن تفرج عن زاغري وتعيدها إلى أسرتها في بريطانيا دون تأخير.

وأضاف أن بلاده ستواصل جهودها لدعم مواطنته بأي طريقة ممكنة.

يذكر أنه تم اعتقال زاغري في أبريل/نيسان 2016 عندما كانت تَهُمّ بمغادرة طهران.

وحوكمت بتهمة "التآمر للإطاحة بالنظام الإيراني" عبر التعاون مع مؤسسات أجنبية، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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