قال المتحدث باسم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين باليمن إنه لا توجد لديهم موارد تغطي الاحتياجات الطارئة جراء النزوح المتواصل بسبب الحرب

تتواصل المعارك بين قوات الجيش اليمني والحوثيين على جبهات عدة في محافظات حَجة وتعز ومأرب، في حين تتواصل موجات النزوح الداخلي في بعض المناطق مع استمرار الحرب.

ففي مديرية عبس الساحلية، بمحافظة حجة، تدور اشتباكات عنيفة بعد إحراز الجيش تقدما في 10 قرى على الطريق الدولي مع السعودية.

وفي مأرب، تتواصل المعارك على الجبهات غربا وجنوبا، لا سيما في صرواح والكسارة والمشجح وهيلان.

أما في تعز، فقد سيطر الجيش اليمني على مواقع في مديرية مقبنة، سعيا للسيطرة على منطقة "البَرْح" الرابطة بين تعز والمناطق الساحلية.

قتلى وجرحى

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة عن مقتل جندي من الجيش اليمني وإصابة 8، في مواجهات مع الحوثيين بمنطقة الطوير الأعلى، في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز. كما سقط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال المواجهات.

وقال المراسل إن قوات الجيش اليمني في منطقة مقبنة تمكنت من الالتحام مع قواتها بمنطقة الكدحة، وفك الطريق بين منطقتي الكوَّيحة والقَشْعة.

وكان الجيش تقدم خلال الأيام الماضية على طول مناطق الريف الغربي لمحافظة تعز، في محاولة للسيطرة على مدينة البرح الرابطة بين غرب محافظة تعز والساحل الغربي لليمن وصولا إلى المخا، في ظل وضع إنساني صعب ونزوح أهالي تلك المناطق باتجاه مدينة تعز.

موجة نزوح

وقد رصد مراسل الجزيرة نزوح عشرات من أبناء منطقتي الطوير الأسفل والأعلى، في جبهة مقبنة غربي مدينة تعز.

وقال المراسل إن قذائف أطلقها مسلحو الحوثي سقطت على منازل المواطنين بالمنطقة خلال الاشتباكات مع قوات الجيش.

وأشار إلى خوف النازحين من الألغام التي تنتشر قرب الطرق العامة والفرعية؛ وأوضح أن عشرات من النازحين فروا من مناطقهم باتجاه مركز مدينة تعز، وأنهم في أوضاع صعبة.

يذكر أن سكان هذه المناطق من أصحاب الدخل المحدود، ويعتمدون على الزراعة ورعي المواشي.

خطر المجاعة

وتعليقا على هذه التطورات، قال جون نيكولا بوز المتحدث باسم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين باليمن إن أولوية المفوضية حاليا باليمن هي مواجهة خطر المجاعة التي تفشت في البلاد، ولكن الحرب الدائرة تعرقل مساعيهم بهذا الاتجاه.

وأضاف بوز، في مقابلة مع الجزيرة، أنه لا توجد لديهم موارد تغطي الاحتياجات الطارئة جراء النزوح المتواصل بسبب هذه الحرب.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأممية أن مؤتمر المانحين الأخير بشأن اليمن لم يوفر التمويلات الضرورية.