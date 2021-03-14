مين فنلندا دي؟ ودول متعورة.. هكذا رد إعلام السيسي على بيان حقوق الإنسان

الإعلامي أحمد موسى طالب السلطة المصرية بالتكشير عن أنيابها مؤكدا أن حقوق الإنسان في مصر أفضل من أميركا وفرنسا.

أثار بيان وقعت عليه 31 دولة، ينتقد وضع حقوق الإنسان في مصر جدلا على مواقع التواصل، لكن الجدل الأكبر تركز على رد فعل السلطة والإعلام التابع لها على هذا البيان.

البيان الذي صدر الجمعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حظي بتوقيع معظم الدول الغربية، إضافة إلى كندا وأستراليا، وكذلك الولايات المتحدة التي تتمتع بصفة مراقب في المجلس.

وحث القاهرة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وهو ما أثار تفاعلا كبيرا بين مؤيد يرى أهمية الاستجابة للبيان، ومعارض يرى أنه كاذب مغرض يسعى لإضعاف السلطة المصرية.

لكن الخارجية المصرية أعلنت رفضها التام للبيان، ووصفت ما ورد فيه بأنه "أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة". وأكدت استغرابها الشديد واستهجانها لكون هذه الدول لم تأخذ في اعتبارها ما تقدمه مصر من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان بها.

اليوم، قامت 31 دولة بتوجيه رسالة واضحة لحكومة #مصر مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها ضد #المعارضة السلمية. هذه أول مرة منذ 2014 يتم توجيه مثل هذا الإعلان لمصر في مجلس حقوق الانسان @UN_HRC بعد التدهور الحاد في وضع #حقوق_الانسان.#الحرية_للمعتقلين #HRC46 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 12, 2021

لكن المثير أن مؤيدي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ووسائل الإعلام المقربة منه شنوا هجوما شديدا على البيان والدول الموقعة عليه، حيث هاجمها الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه بقناة "صدى البلد" أمس السبت ووصفها بأنها دول "متعورة" وهو تعبير عامي يقصد به أنها دول عليها مآخذ، وأنها تريد نشر الشذوذ، مؤكدا أن حقوق الإنسان فى مصر أفضل من أميركا وفرنسا، على حد قوله.

وختم موسى بمطالبة السلطة بالتكشير عن أنيابها في كل الملفات لحماية مصر، في حين ابتدأ إعلامي آخر قريب من النظام هو نشأت الديهي بالتساؤل متهكما "من هي فنلندا هذه؟ وما هي عاصمتها؟ وهل يعرفها أحد أصلا؟ وكيف تتحدث دول تعيش في اللالا لاند عن حقوق الإنسان في مصر؟".

وخلال البرنامج الذي يقدمه على قناة "تن" اعتبر الديهي أن هذه التوقيعات لا قيمة لها لأنها تم جمعها من باب المجاملة، على حد وصفه.

وبدوره، خطف أشرف أبو الهول، وهو مدير تحرير صحيفة الأهرام العريقة، الأضواء بتصريحات أدلى بها لقناة دويتشه فيله الألمانية، وقال فيها إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر جزء من الثقافة المصرية والعربية والإسلامية بشكل عام، وإن هذه الانتهاكات لا تكون بالضرورة استجابة لتوجيهات حكومية بل تتم في أحيان كثيرة بشكل فردي.

وغرد الإعلامي إبراهيم عيسى المقرب من النظام خارج السرب حيث طالب عبر قناة "القاهرة والناس" عدم التهاون في التعامل مع البيان أو الاكتفاء بتجاهله أو الهجوم عليه، خاصة مع توقيع عدد من الدول التي ترتبط مع مصر بعلاقات قوية مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا وايرلندا وغيرهم، والتي لا يمكن وضعها في مصاف الخصوم أو الأعداء.

أحمد موسى: كل الدول المتحدثة عن حقوق الإنسان في مصر «متعورة».. فيديو #صدى_البلد

https://t.co/2ZzOLAfENY — صدى البلد (@baladtv) March 13, 2021

مين فنلندا دي؟ رد ساخر من #نشأت_الديهي على بيان الدول الغربية عن حقوق الإنسان في مصر 👇🎥#بالورقة_والقلم#TeNTV pic.twitter.com/12cqhJ9Fql — TeN TV (@TeNTVEG) March 13, 2021

هذا البيان له أجنده سياسيه واضحه ، وهو يصب في مصلحة الجماعات الإرهابيه التي تسعي إلي إحداث القلاقل في البلاد ، وهو أمر يتفق مع مخطط الشرق الأوسط الجديد ، الذي يستهدف تفتيت المنطقه علي أسس طائفيه وعرقيه

– بقي أخيرا القول بأي حق تتدخل هذه البلدان في الشئون الداخليه المصريه — مصطفى بكري (@BakryMP) March 12, 2021

في المقابل، فقد حرص عدد من نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام المصري على تأكيد أهمية هذا البيان خصوصا في ظل توقيع هذا العدد الكبير من الدول عليه، حيث اعتبروا أنه يمثل رسالة قوية للنظام الذي طالبوه بالاستجابة للبيان وإطلاق سراح المعارضين المعتقلين منذ سنوات دون جريمة حقيقية.

وبدوره، علق السياسي المصري محمد البرادعي المدير السابق لمنظمة الطاقة الذرية، على البيان، قائلا إن كل مصري أيا كانت توجهاته يشعر بالألم من حدة البيان الصادر بشأن حقوق الإنسان من أكثر الدول دعما لمصر سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وإنه يتوجس كذلك من تداعياته. البرادعي أكد أن هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة للكثير من السياسات والممارسات.

أتسأل ومعى الملايين: هل إذا أفرجنا عن سجناء الرأي الذين لم يشاركوا في أي أعمال عنف أو تصدر بحقهم أحكام قضائية، أقول هل لو أفرجنا عن هؤلاء ليعودوا إلى ذويهم سيشكلون تهديدا للأمن القومي أم ستكون بداية انفراجة نحتاجها ونحن نواجه قضايا مصيرية مثل سد النهضة والكورونا والارهاب؟ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) March 13, 2021

من بيان نادي القضاة حول واقع حقوق الإنسان في مصر والحقوق المكفولة للمتهمين وسجناء الرأي رداً على الادعاءات المغرضة: pic.twitter.com/MhZl4OEK97 — hossam bahgat (@hossambahgat) March 13, 2021

البيان الذي أصدره نادي قضاة مصر ردا على بيان 31 دولة تندد بإهدار حقوق الإنسان في مصر ، ورطة حقيقية، ومن كتبه أو وافق عليه أهان القضاء وأساء لسمعته إساءة كبيرة عالميا ، البيان الذي دافع دفاعا مجيدا عن النظام السياسي كله ، وضع القضاء ـ أمام العالم ـ في صورة المتستر على جرائم النظام — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 14, 2021

على دول العالم أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال الأمم المتحدة، من أنها لا تتمتع بتفويض لحبس وتعذيب واخفاء وقتل المصريين، ودون محاسبة علي جرائم #حقوق_الانسان #مصر #HRC46 #UNHRC #HumanRights https://t.co/dNEHUNSipK — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) March 12, 2021

⛔ العصابة الغارقة في دماء المصريين رداً علي بيان31 دولة غربية بالتنديد بحالة حقوق الإنسان في مصر

إحنا معندناش يامه أرحميني في حقوق الإنسان وبعدين مفيش دولة وصلت لحد الكمال

إحنا يدوبك كام مجزرة علي شوية مذابح علي عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً وشلل للمجتمع المدني!!! — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 12, 2021

إدانة30دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الدورة 46 لملف نظام #السيسي وانتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان في #مصر باسم مكافحة الإرهاب خطوة مهمة

وما لم تتحول هذه الإدانة لتفعيل الآليات الأممية ودبتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة لمتابعة هذا الملف فإن الإدانة ستضاف لسجل الإدانات!#HRC46 pic.twitter.com/E7G05JO19P — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) March 12, 2021

وكانت 31 دولة قد أصدرت بيانا مشتركا يوم الجمعة حثت فيه مصر على الكف عن محاكمة النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وطالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وطالب البيان -الذي تلته مندوبة فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- السلطات المصرية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين. كما حث القاهرة على التعاون البنّاء مع مكتب المفوضية السامية والأمم المتحدة.

وقالت سفيرة فنلندا لدى مجلس حقوق الإنسان كيرستي كاوبي "إننا نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني -بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان- للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام".

وأضافت أن إزالة القيود "تشمل رفع حظر السفر وإيقاف تجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في إشارة إلى 3 نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار بالقاهرة.