الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو أمر بإغلاق مؤقت للأجواء أمام الطائرات الأردنية إثر رفض عمّان مرور طائرته

كشفت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر الخميس الماضي بإغلاق مؤقت للأجواء الإسرائيلية أمام الطائرات الأردنية، تزامنا مع رفض عمّان مرور طائرته عبر الأجواء الأردنية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو أمر بإغلاق الأجواء الإسرائيلية أمام حركة الطيران المدني الأردني لمدة ساعتين فقط، متخذا قراره دون تنسيق مع وزارتي الدفاع والخارجية.

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس رئيس الوزراء نتنياهو بتخريب العلاقات الخاصة مع الأردن.

جاء ذلك بالتزامن مع عدم سماح الأردن بعبور طائرة نتنياهو إلى الإمارات، مما أدى إلى إلغاء زيارته للمرة الرابعة.

وجاء الرفض الأردني ردا على الترتيبات الأمنية والشروط التي وضعتها تل أبيب للزيارة التي كانت مقررة مساء الأربعاء لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله إلى القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجانب الأردني لم يستوف شروط الترتيبات المسبقة، وجلب عددا أكبر من حراس الأمن، مؤكدة أنه عندما أصر الجانب الإسرائيلي على تنفيذ الشروط ومنع دخول المرافقة الأمنية لولي العهد قرر الأخير إلغاء الزيارة.