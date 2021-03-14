البث الحي
سياسة|سودان

الجيش السوداني يحبط عملية تهريب أسلحة على الحدود مع إثيوبيا

عناصر من الجيش السوداني (رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (رويترز)
14/3/2021

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد إحباط عملية تهريب أسلحة إلى داخل البلاد، وذلك في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

وقال الجيش -في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك- إن قواته "تمكنت -بعد توفر معلومات استخباراتية ومتابعة دقيقة- من ضبط أسلحة مهربة من أحد دول الجوار (دون تحديد اسم الدولة) بمنطقة الفشقة إلى داخل السودان".

وأظهرت صور ومقطع مصور -نشرهما الجيش مع البيان- عددا من المسدسات وصناديق مغلقة، يفترض أن فيها أسلحة (لم تحدد نوعها وعددها).

ونقل البيان عن قائد المنطقة العسكرية الشرقية العقيد الركن سعد شرف الدين أن انتشار الجيش على الحدود أوقف كثيرا من عمليات تهريب الأسلحة.

وفي 7 مارس/آذار الجاري، أعلن الجيش السوداني ضبط أسلحة مهربة من إثيوبيا في ولاية القضارف الحدودية (شرق).

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده بمنطقة الفشقة.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضي إثيوبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902 التي وُقِّعت بأديس أبابا في 15 مايو/أيار من العام نفسه بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

شركة إماراتية تدعي ملكيتها لشحنة نفطية صادرتها الولايات المتحدة بزعم أنها إيرانية

ناقلة نفط إيرانية (الجزيرة)

حكومة الوحدة الليبية تؤدي اليمين غدا في طبرق واللجنة العسكرية المشتركة تبحث سحب المرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي

الدبيبة يلقي كلمة في جلسة التصويت على حكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت (رويترز)

رغم تنديد دول عدة.. كوسوفو تفتتح رسميا سفارتها لدى إسرائيل في القدس

أمام سفارة كوسوفو قبيل افتتاحها اليوم بالقدس (أسوشيتد برس)

دينيس روس يقدم 12 نصيحة لإدارة بايدن لمواجهة إيران

كومبو- بايدن وروحاني (رويترز)
الأكثر قراءة

ما الفرق بين زيت الزيتون العادي وزيت الزيتون البكر الممتاز؟

مين فنلندا دي؟ ودول متعورة.. هكذا رد إعلام السيسي على بيان حقوق الإنسان

انتقادات عديدة تطال أوضاع حقوق الإنسان بمصر السنوات الأخيرة (الجزيرة)

شاهد- على طريقة مارادونا.. هدف أسطوري للأرجنتيني لاميلا لاعب توتنهام بمرمى أرسنال

لاميلا (يسار) يسجل هدف الموسم (مواقع التواصل)

ماذا فعل فيروس كورونا بمدينة الخطيئة الأميركية؟

الإغلاق في لاس فيغاس نتج عنه خسائر بمليارات الدولارات كانت تذهب للحكومة المحلية في صورة ضرائب ورسوم حكومية (الفرنسية)