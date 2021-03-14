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سياسة|قطر

أمير قطر وقائد القيادة الوسطى الأميركية يبحثان تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتطورات في المنطقة

أمير قطر خلال استقباله قائد القيادة الوسطى الأميركية في الدوحة (الجزيرة)
أمير قطر خلال استقباله قائد القيادة الوسطى الأميركية في الدوحة (الجزيرة)
14/3/2021

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى اليوم الأحد قائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، في الدوحة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع استعرض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها.

كما تناول الاجتماع بين أمير قطر والقائد العسكري الأميركي تطورات الأوضاع في المنطقة، وفقا للمصدر نفسه.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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