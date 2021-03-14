أمير قطر وقائد القيادة الوسطى الأميركية يبحثان تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتطورات في المنطقة

استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم آل ثاني، خلال استقباله اليوم في الدوحة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وأوجه دعمها وتعزيزها، ولا سيما في المجال الاقتصادي.
أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى اليوم الأحد قائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، في الدوحة.
وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع استعرض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها.
كما تناول الاجتماع بين أمير قطر والقائد العسكري الأميركي تطورات الأوضاع في المنطقة، وفقا للمصدر نفسه.