يرأسها الشيخ الددو.. موريتانيا ترفع الحظر عن أكبر جمعية للإسلاميين في البلاد

بعد 7 سنوات على إغلاقها ومصادرة أملاكها وسحب ترخيصها

قررت السلطات الموريتانية رفع الحظر والإغلاق عن جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم المحسوبة على التيار الإسلامي، ويرأسها عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ محمد الحسن الددو.

وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية أنه تم السماح بإعادة تأسيس الجمعية، وألغي قرار حلّها الذي اتخذ في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مطلع مارس/آذار 2014.

وعام 2014 سحب نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ترخيص جمعية "المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم" التي تعدّ أكبر جمعية للإسلامين في البلاد، وصادر ممتلكاتها.

وسوّغت السلطات الموريتانية حينئذ قرار سحب ترخيص الجمعية بـ"تجاوزها لصلاحياتها وخرقها القوانين المنظمة للجمعيات".

يُذكر أن السلطات الموريتانية أغلقت أيضا عام 2018 "مركز تكوين العلماء" (مؤسسة تعليمية وتأهيلية للعلماء) الذي يرأسه ولد الددو الذي يوصف بأنه الزعيم الروحي للتيار الإسلامي في البلاد.

وجاء ذلك ضمن حملة شنّتها السلطات بين عامي 2018 و2019، استهدفت مؤسسات تابعة للإسلاميين بالبلاد، حيث تم إغلاق عدد من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الأخرى، آنذاك.