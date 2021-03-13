تحقيقات إيرانية ترجح أن تكون إسرائيل وراء استهداف سفينة "شهركرد"

نقلت وسائل إعلام إيرانية -اليوم السبت- عن محقق إيراني قوله إن إسرائيل تقف على الأرجح وراء الهجوم الذي وقع في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، وألحق أضرارا بسفينة حاويات إيرانية.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم ربما نفذ جوا عبر إلقاء مواد متفجرة على سفينة "شهركرد" تسببت في نشوب حريق صغير لكن لم يصب أحد على ظهرها، بينما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم واعتبرته "عملا تخريبيا".

وقال مصدران أمنيان بحريان إن الدلائل الأولية تشير إلى استهداف السفينة عمدا من مصدر مجهول، ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون يوم أمس عندما سئلوا إن كانت إسرائيل لها دور في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "نور نيوز" شبه الرسمية عن عضو لم تذكر اسمه في الفريق الإيراني الذي يحقق في الواقعة قوله "بالنظر إلى الموقع الجغرافي والطريقة التي استهدفت بها السفينة، فإن أحد الاحتمالات القوية هو أن هذه العملية الإرهابية نفذها النظام الصهيوني (إسرائيل)".

من جهته، قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، إن التقارير أكدت وقوع الهجوم "في انتهاك واضح للقانون الدولي"، ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله "إجراءات تحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي على جدول أعمالنا".

وقالت شركة الملاحة البحرية الإيرانية يوم الجمعة، إنها ستتخذ إجراء قانونيا لتحديد هوية منفذي الهجوم الذي وصفته بالإرهاب والقرصنة البحرية.

يذكر أن سفينة شهركرد هي من بين السفن الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية صارمة، وقد تم احتجازها في ليبيا عام 2019، ورغم ذلك تم الإفراج عنها لاحقا.