5 قتلى جراء حريق شب في مصنع للإسفلت جنوب تونس

الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق الذي كان يهدد المنطقة الصناعية حيث يوجد عدد من مصانع الكيميائيات وإنتاج الغاز

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحريق الذي شبّ بأحد مصانع قابس جنوب تونس إلى 5 عمال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن المدير الجهوي للحماية المدنية بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن الحريق الذي اندلع في خزان يحتوي على مادة الإسفلت أدى أيضا إلى إصابة عامل آخر بحروق خطرة، مضيفا أن وحدات الحماية المدنية (الدفاع المدني) تمكنت من السيطرة على الحريق الذي كان يهدد المنطقة الصناعية، حيث توجد عدد من المصانع المختصة في الكيميائيات وإنتاج الغاز.