5 قتلى جراء حريق شب في مصنع للإسفلت جنوب تونس

عمّق التقرير الجديد لوكالة موديز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس بعد تخفيض تصنيفها الائتماني، وجاء ذلك بمثابة إنذار أخير للحكومة حتى تقوم بالإصلاحات اللازمة.
الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق الذي كان يهدد المنطقة الصناعية حيث يوجد عدد من مصانع الكيميائيات وإنتاج الغاز
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحريق الذي شبّ بأحد مصانع قابس جنوب تونس إلى 5 عمال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن المدير الجهوي للحماية المدنية بالمحافظة.
وأوضح المصدر أن الحريق الذي اندلع في خزان يحتوي على مادة الإسفلت أدى أيضا إلى إصابة عامل آخر بحروق خطرة، مضيفا أن وحدات الحماية المدنية (الدفاع المدني) تمكنت من السيطرة على الحريق الذي كان يهدد المنطقة الصناعية، حيث توجد عدد من المصانع المختصة في الكيميائيات وإنتاج الغاز.
انفجار فمعمل الزفت اليوم فقابس والي هو فالاصل محاط بعدد كبير كالمصانع..كارثة جديدة تنزاد لقابس والدولة عاملة Vu..حريق هكا تطفي فيه كرهبة وحدة👍لولا ستر ربي كان تعدا للباقي وتحولت قابس لرماد.
ربي يرحم الي ماتو وربي يصبر عايلاتهم🙏الله اعلم شني حالتهم كل حد يقول هذا بابا ولا ولدي.. pic.twitter.com/xyHBl6i2ZS
— Nadya Bch🇹🇳 (@NadyaBch) March 13, 2021