أعلنت منظمة الصحة العالمية إدراج لقاح شركة جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson) المضاد لفيروس كورونا للاستخدام في حالات الطوارئ، في حين سلجت كوريا الجنوبية والبرازيل أعدادا مرتفعة في الإصابات.

وقالت منظمة الصحة -في بيان على موقعها الإلكتروني- إن قرار إدراج لقاح جونسون اتُخذ بناء على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، كما سيعتمد توزيعه عبر آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات على مستوى العالم، بما في ذلك البلدان النامية التي لا توجد بها إمدادات.

في الشأن ذاته دعا المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الاتحاد الأوروبي إلى الشفافية والعدل في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين دوله.

وقال كورتس إن هولندا تحصل على جرعات للفرد أكثر من ألمانيا، وضعْف ما تحصل عليه كرواتيا، وأضاف أن خطط التسليم تتعارض مع ما اتفق عليه رؤساء الحكومات والدول الأعضاء.

إحصائيات

وقد سجلت البرازيل لليوم الرابع على التوالي أكثر من 2200 وفاة بفيروس كورونا، ليتجاوز بذلك المجموع 275 ألفا، كما أحصت البلاد أكثر من 85 ألف حالة مؤكدة، ليتخطى مجموع الإصابات 11 مليونا و300 ألف.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الأوضاع الصحية في البرازيل بالمقلقة جدا، ودعت السلطات إلى الشفافية بشأن الواقع الصحي، ولا سيما مع انتشار السلالة المتحورة من الفيروس التي اكتشفت في مدينة مناوس.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم السبت، تسجيل البر الرئيسي 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 9 إصابات في اليوم السابق. وقالت اللجنة -في بيان- إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19″ في بر الصين الرئيسي 90 ألفا و34 حالة، في حين ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

كما سجلت وزارة الصحة المكسيكية أمس الجمعة 6743 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا و709 وفيات، ليبلغ إجمالي الإصابات مليونين و157 ألفا و771 حالة والوفيات 193 ألفا و851.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير، على الأرجح، من الحالات المؤكدة.

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 أسابيع، إذ أعلنت 490 حالة جديدة، ويتزامن ارتفاع أعداد حالات العدوى مع استعداد السلطات لبدء حملة تطعيم واسعة.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة تخفيفا للقيود على الحدود البرية مع الأردن ومصر، التي كانت أغلِقت منذ نهاية يناير/كانون الثاني في محاولة لوقف انتشار جائحة "كوفيد-19".

وحسب بيان أصدرته الحكومة، سيتمكن نحو 700 أردني يعملون في قطاع الفنادق بمنتجع إيلات على البحر الأحمر في أقصى جنوب إسرائيل، من دخول الأراضي الإسرائيلية.

وقال البيان إن هؤلاء الموظفين سيتعين عليهم الخضوع لفحص وباء كورونا عندما يدخلون إسرائيل على أن يخضعوا لاحقا للحجر الصحي. ولم يُحدّد موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.