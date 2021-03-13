عقب حادثة وفيات المستشفى.. وسم "مستشفى السلط" يتصدر في الأردن

عبر نشطاء من خلال الوسم عن غضبهم واستنكارهم للحادثة المأساوية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين واستقالة الحكومة

تصدر وسم "#مستشفى_السلط" قائمة الأكثر تداولا في الأردن عقب وفاة عدد من مرضى فيروس كورونا بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الواقع غربي العاصمة عمان، محققا انتشارا واسعا وصل إلى قرابة 9 آلاف تغريدة.

وأعلنت الحكومة وفاة 7 مرضى على الأقل جراء الحادث، فيما أفادت مصادر طبية أردنية للجزيرة بوفاة 12 مصابا بفيروس كورونا بعد انقطاع الأكسجين في المستشفى.

وعبر نشطاء من خلال الوسم عن غضبهم واستنكارهم للحادثة المأساوية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين واستقالة الحكومة.

مأساة مستشفى السلط

لا حول ولا قوة الا بالله #كاريكاتير

#مستشفي_السلط pic.twitter.com/aMANOnAuy7 — Emad Hajjaj Cartoons (@EmadHajjaj) March 13, 2021

وفيات جراء انقطاع الأوكسجين بمستشفى السلط الجديد.

وزير الصحة يتحدث عن انتهاء المشكلة.

نسأل الله السلامة للجميع، وأن يرحم المتوفّين إذا صحّت الرواية، ويحسن عزاء ذويهم.

لا حاجة للتذكير بضرورة التحقيق لتحديد المسؤولية، حتى لا يتكرر الأمر. pic.twitter.com/ORpBvG4cip — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 13, 2021

واستذكر نشطاء حادثة مشابهة حصلت مؤخرا في مصر، وعلق أحد المغردين بالقول "نفس الكارثة بمصر قبل شهرين واليوم بالأردن، مش طبيعي تشابه الفساد والترهل الإداري ببلادنا العربية".

من جهتها، قالت الناشطة هيلدا عجيلات "آن الأوان لدحرجة رؤوس كل المتقاعسين الذين أوصلونا لهذا الحال"، وتابعت أن "حياة المواطن بتسوى الملايين يا محترمين، وفشل الحكومات المتراكم والفساد المستشري لن يوقفهما إلا وحدتنا وكلمتنا وموقفنا الواحد".

بدوره، تساءل الصحفي الأردني خير الدين الجابري في تغريدة قائلا "من وين بدها تيجي الثقة فيكم وبهالمنظومة؟ والدي ووالدتي عندهما مراجعات شبه أسبوعية بمستشفى السلط، وكل مرة بروحوا بحط إيدي ع قلبي".

وأضاف "ولما انصاب الأهل بكورونا ما حدا وصل المشفى لأنه عارفين شو الوضع، وكلنا وصلنا لمرحلة إنه البيت يكون أكثر أمانا من المستشفيات الحكومية، من وين بدها تيجي الثقة".

مش وفيات، قتلى.. هاي جريمة قتل جماعية يا عالم!

في أكسجين بخلص فجأة هيك؟!

وين الملايين إلي اندفعت ع تطوير المنظومة الصحية بهالمشفى خصيصاً قبل كم شهر؟!#مستشفى_السلط — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) March 13, 2021

فاجعة كارثة .. المسؤول مدير المستشفى ووزير

الصحة ورئيس الوزراء إلي شغالين حظر حظر!

استقالة الحكومة فورًا وتحويلها كلها للقضاء بتهمة

الفساد والتقصير

أين الاستعدادت لمواجهة كورونا بأوكسجين؟!

مثل كل العالم المتحضر يجب استقالة الحكومة فوراً ومن غير تردد مع المحاسبة!#مستشفى_السلط pic.twitter.com/SlEnPbwi0U — 𝐑𝐀𝐍𝐄𝐄𝐍 𝐀𝐋-𝐃𝐀𝐁𝐁𝐀𝐒𝐒 (@RnOMaFeMnO) March 13, 2021

من جانبها، علقت الناشطة نجوى الصرايرة على تويتر حول زيارة الملك الأردني إلى مستشفى السلط صباح اليوم السبت، فقالت "ملامح الغضب على وجه جلالة الملك تماما كملامح أبناء الأردن الغاضبين، يرى أن التقصير موجود، والمسؤولية واحدة".

ملامح الغضب على وجه جلالة الملك تماما كملامح ابناء الأردن الغاضبون يرى ان التقصير موجود والمسؤولية واحده #مستشفى_السلط pic.twitter.com/qdB00JvCmS — نجوى الصَّرايرة ⚖💜 (@joj_um) March 13, 2021

وعقدت الحكومة اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الحادثة، كما أكدت مصادر للجزيرة أن الملك عبد الله الثاني هو الذي طلب أن يقدم وزير الصحة استقالته.

من جهته، قال وزير الصحة نذير عبيدات خلال مؤتمر صحفي في عمان إنه "يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الحادثة التي وقعت في مستشفى السلط".

وقبل استقالته عقد عبيدات اجتماعا في المستشفى، لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).