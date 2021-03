قالت وزارة الداخلية الروسية إن الشرطة اعتقلت نحو 200 شخص -بينهم عدة شخصيات بارزة في المعارضة- خلال اجتماع سياسيين مستقلين ومعارضين في موسكو اليوم السبت.

وجاءت الاعتقالات وسط حملة على معارضي الكرملين بعد اعتقال السياسي المعارض أليكسي نافالني الذي عاد إلى روسيا في يناير/كانون الثاني الماضي بعد علاجه من التسمم في هجوم بغاز أعصاب في سيبيريا.

ونشرت منظمة "الديمقراطيون الموحدون" -التي نظمت الفعالية- على تطبيق تليغرام تسجيلا مصورا يظهر المعارضين لدى اقتيادهم بسيارات الشرطة، وقالت "هكذا تم اعتقال جميع المشاركين في منتدى النواب المستقلين".

ومنظمة "الديمقراطيون المتحدون" هي مشروع ميخائيل خودوركوفسكي المقيم في المنفى والعدو اللدود للكرملين.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام روسية أن نحو 150 شخصا -بينهم عدد كبير من المنتخبين المحليين- من جميع أنحاء روسيا حضروا المنتدى الذي عقد في فندق بشمال موسكو، والذي يهدف إلى تناول الانتخابات الإقليمية والمحلية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

"Here is a video of my arrest: while talking to journalists." #Moscow #Russia #crackdown #arrests https://t.co/YrY7B01u8w

— junia⬜️🟥⬜️ (@serenahrm) March 13, 2021