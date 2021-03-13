الشرطة دخلت المبنى أثناء انعقاد المنتدى، وبدأت في اعتقال الحضور واقتيادهم إلى سيارات تابعة لها تنتظر في الخارج بحسب ما ظهر في لقطات مصورة لوكالات أنباء روسية

قالت وزارة الداخلية الروسية إن الشرطة اعتقلت نحو 200 شخص -بينهم عدة شخصيات بارزة في المعارضة- خلال اجتماع سياسيين مستقلين ومعارضين في موسكو اليوم السبت.

وجاءت الاعتقالات وسط حملة على معارضي الكرملين بعد اعتقال السياسي المعارض أليكسي نافالني الذي عاد إلى روسيا في يناير/كانون الثاني الماضي بعد علاجه من التسمم في هجوم بغاز أعصاب في سيبيريا.

ونشرت منظمة "الديمقراطيون الموحدون" -التي نظمت الفعالية- على تطبيق تليغرام تسجيلا مصورا يظهر المعارضين لدى اقتيادهم بسيارات الشرطة، وقالت "هكذا تم اعتقال جميع المشاركين في منتدى النواب المستقلين".

ومنظمة "الديمقراطيون المتحدون" هي مشروع ميخائيل خودوركوفسكي المقيم في المنفى والعدو اللدود للكرملين.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام روسية أن نحو 150 شخصا -بينهم عدد كبير من المنتخبين المحليين- من جميع أنحاء روسيا حضروا المنتدى الذي عقد في فندق بشمال موسكو، والذي يهدف إلى تناول الانتخابات الإقليمية والمحلية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

اعتقال واقتياد

من جهته، قال المعارض إيليا ياشين في منشور مرفق بصورته -وهو في سيارة الشرطة- على فيسبوك "بعد 40 دقيقة من بدء المنتدى انتشرت الشرطة في القاعة، تم اعتقال جميع النواب واقتيدوا إلى مراكز الشرطة".

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية توقف العشرات من عربات الشرطة وسط الثلج خارج الفندق، فيما أكد ضابط شرطة في مقطع فيديو نشره النائب سيرغي فلاسوف أن "الحدث غير مرغوب فيه".

ومن بين المعتقلين يفغيني روزمان رئيس بلدية يكاترينبورغ السابق، والمعارض فلاديمير كارا-مورزا، بالإضافة إلى العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون المنتدى.

وذكرت منظمة "روسيا المفتوحة" المعارضة لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن "الشرطة قالت إن الحدث نظمته منظمة غير مرغوب فيها".

المعارض الروسي أليكسي نافالني اعتبر من خلال فريق دفاعه أن شعبية الحزب الحاكم في أدنى مستوياتها (الأوروبية)

تبرير وترهيب

وبحسب الشرطة، فإن المحتجزين لم يتبعوا الإجراءات الصحية المناسبة للوقاية من فيروس كورونا، رغم أن اللقطات أظهرت استخدام معظمهم الكمامات.

وأضافت الشرطة أن بعض الذين حضروا المنتدى لهم صلات مع "منظمة غير مرغوب فيها"، وأشارت إلى أن هناك "نسبة كبيرة من المشاركين لم تكن معهم أدوات الحماية الشخصية، وأن من بين المشاركين أعضاء من منظمة تعد أنشطتها غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية".

واعتبر فريق المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني -الذي يقبع بالسجن الآن- في منشور على إنستغرام أن "سبب إلغاء المنتدى واضح، فالسلطات تخشى من أي منافسة خلال الانتخابات وتُرهب معارضيها".

وأضاف أن "شعبية روسيا الموحدة (الحزب الحاكم) في أدنى مستوياتها، وسيصبح الفوز في الانتخابات -ولو تم تزويره- أكثر صعوبة".

ويسمح قانون أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2015 بتصنيف المنظمات الأجنبية الناشطة في روسيا على أنها "غير مرغوب فيها"، ويمكن بعد ذلك حظرها، سواء كانت منظمات غير حكومية أو مؤسسات أو شركات.