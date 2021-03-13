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رسالة من ظريف للأوروبيين بشأن النووي والسعودية تطالب بإشراك القوى الإقليمية في المفاوضات

ظريف شدد على ضرورة عودة الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي (الأناضول)
ظريف شدد على ضرورة عودة الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي (الأناضول)
13/3/2021

بعث وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن تعاطي الولايات المتحدة مع الملف النووي لبلاده، بينما قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في فيينا إن إيران أثبت أنها غير جديرة بالثقة، وطالب بإشراك القوى الإقليمية في المفاوضات.

وقد أبلغ وزير الخارجية الإيراني منسقَ السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بأنّه إذا كانت الولايات المتحدة تنوي إصلاح ما وصفها بسياساتها الخاطئة بشأن الاتفاق النووي، فيجب أن تكون خطوتها الأولى العودة للالتزام بكل تعهداتها في الاتفاق، كونها الطرف الذي انتهكه.

واليوم السبت، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنّ ظريف أرسل رسالة بهذا المعنى إلى بوريل أمس الجمعة.

وأضاف خطيب زاده أّن ظريف شرح مواقف طهران في الرسالة التي لم تتضمّن أي مقترح إيراني بشأن الاتفاق النووي.

وردّ المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على رسالة ظريف لبوريل، بالقول إنّ عمل اللجنة المعنية بالاتفاق النووي سرّي، وإنها تواصل مساعيها مع كلّ أطراف الاتفاق النووي لإعادة العمل به، وضمان التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل كلّ الأطراف.

ثغرات ونواقص

من جانبه، قال الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان آل سعود سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في فيينا، إن طهران أثبتت أنها غير جديرة بالثقة.

وأضاف -في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) أن السعودية ترى أن الاتفاق النووي فيه ثغرات ونواقص، وأنه لا بد من صياغة اتفاق شامل جديد مع طهران.

وأوضح أن صياغة هذا الاتفاق الشامل يجب أن تكون بمشاركة اللاعبين الإقليميين، لمعالجة برنامج الصواريخ الباليستية ومسألة تمويل الإرهاب.

وذكر أن ما تقوم به إيران يمهد لامتلاكها السلاح النووي، وأنه لا يدري إلى متى سيستمر العمل بمبدأ حسن الظن بشأن نيّة إيران.

المصدر : الجزيرة

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