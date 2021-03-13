الفلسطينيون والجامعة العربية يدينون فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا بالقدس

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر خطوة براغ اعتداء سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، مشيرة إلى أن ذلك سيضر بآفاق السلام

أدانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية اليوم السبت قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس، وقالتا إن الخطوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وافتتحت جمهورية التشيك فرع القدس لسفارتها بإسرائيل التي تقع في تل أبيب يوم الخميس، وحضر الافتتاح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إرسال إسرائيل 5 آلاف جرعة من لقاح مودرنا (Moderna) للوقاية من "كوفيد-19" للتشيك بموجب برنامج "دبلوماسية اللقاحات" الذي توقف بسبب خضوعه للتدقيق القانوني.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر خطوة براغ اعتداء سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، مشيرة إلى أن ذلك سيضر بآفاق السلام.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان إن وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك "فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي".

شريكة إستراتيجية

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن براغ "شريكة إستراتيجية"، وذكر كيف ساعدت تشيكوسلوفاكيا بعد عام 1948 إسرائيل في الحفاظ على استقلالها الجديد من خلال إرسال الطائرات المقاتلة.

من جانبه، قال بابيس إن الخطوة "تمثل علامة فارقة أخرى في تعاوننا، فهي تعطي دليلا على أننا نرى أهمية هذه المدينة العظيمة".

ورغم أن جمهورية التشيك تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد ورد ذكرها في قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي كواحدة من الدول التي تدعم حجة إسرائيل بأن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء التشيكي إن بلاده ترى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "مؤسف"، وأضاف "برغم من أننا نحترم استقلال المحكمة، فإن جمهورية التشيك لا تعتبر فلسطين دولة، وبالتالي فإن المحكمة ليست لها ولاية قضائية عليها".

يذكر أن هناك دولتين فقط لديهما سفارة كاملة في القدس وهما الولايات المتحدة وغواتيمالا.