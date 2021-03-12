ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى نقل سلس للسلطة وأول اجتماع لرئيس حكومة الوحدة يناقش أزمة كورونا

الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ولوح بفرض عقوبات على كل من ينتهك الاتفاق، داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى إصلاح قطاع الأمن، وتفكيك المليشيات، وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني

دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة مجلس النواب الليبي ودعما إقليميا ودوليا، في حين ناقش أول اجتماع يعقده رئيس الحكومة الجديدة أزمة فيروس كورونا.

ففي بيان أصدره أمس الخميس، دعا الاتحاد الأوروبي إلى نقل السلطة للحكومة الجديدة -التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة- في الوقت المناسب.

وطالب الاتحاد حكومة الوحدة الوطنية بإظهار عزمها القوي على إرساء دعائم إصلاح شامل في قطاع الأمن، وبذل جهود حقيقية لتفكيك المليشيات، وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني.

ورحب البيان الأوروبي بنيل حكومة الدبيبة ثقة مجلس النواب الليبي، ووصف ما جرى بأنه إنجاز مهم يخلق الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا، وقيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي نفس البيان، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جنيف، ملوحا بفرض عقوبات على كل من ينتهك الاتفاق.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد نالت أول أمس الأربعاء موافقة 132 من مجموع 133 نائبا حضروا جلسة التصويت التي جرت في مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس).

وسارعت واشنطن إلى الترحيب بمنح الثقة لحكومة الدبيبة، وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القيادة الجديدة على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات وطنية حرة ونزيهة، باعتبارها خطوة رئيسية نحو الحل السياسي، داعيا في نفس الوقت إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

كما رحبت تركيا ودول عربية -بينها قطر ومصر والجزائر وتونس- بالتصديق على حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

أول اجتماع للدبيبة

ومن المقرر أن تتسلم الحكومة الجديدة مهامها الأسبوع المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء أمس الخميس عن المتحدث باسمها.

وعقب التصويت الذي أجري في سرت أفادت أنباء بأن أعضاء الحكومة سيؤدون اليمين الدستورية الاثنين المقبل خلال جلسة يعقدها مجلس النواب في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا).

وفي أول اجتماع له منذ نيل حكومته ثقة مجلس النواب، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس عن استيائه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها في التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، حيث أوضح أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه عقد اجتماعا في طرابلس ضم رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وناقش الاجتماع الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وفق الأولويات المعدة لذلك، وكذلك الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح، وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية، ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

الإفراج عن رهائن

على صعيد آخر، أعلن اللواء 444 التابع لرئاسة الأركان العامة في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس الخميس إطلاق سراح 120 رهينة من جنسيات أجنبية في مدينة بني وليد (جنوب شرق طرابلس) بعد مداهمة أوكار عصابات تعمل في تهريب البشر.

وأضاف اللواء 444 على صفحته في موقع فيسبوك أن الرهائن تعرضوا للتعذيب ولعمليات ابتزاز بحسب إفاداتهم، ويحمل جلهم الجنسية المصرية.