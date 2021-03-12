البث الحي
سياسة|ليبيا

ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى نقل سلس للسلطة وأول اجتماع لرئيس حكومة الوحدة يناقش أزمة كورونا

الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ولوح بفرض عقوبات على كل من ينتهك الاتفاق، داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى إصلاح قطاع الأمن، وتفكيك المليشيات، وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني

مراسم استقبال الدبيبة في العاصمة طرابلس عقب نيل حكومته ثقة مجلس النواب في مدينة سرت (وكالة الأناضول)
مراسم استقبال الدبيبة في العاصمة طرابلس عقب نيل حكومته ثقة مجلس النواب في مدينة سرت (وكالة الأناضول)
12/3/2021

دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة مجلس النواب الليبي ودعما إقليميا ودوليا، في حين ناقش أول اجتماع يعقده رئيس الحكومة الجديدة أزمة فيروس كورونا.

ففي بيان أصدره أمس الخميس، دعا الاتحاد الأوروبي إلى نقل السلطة للحكومة الجديدة -التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة- في الوقت المناسب.

وطالب الاتحاد حكومة الوحدة الوطنية بإظهار عزمها القوي على إرساء دعائم إصلاح شامل في قطاع الأمن، وبذل جهود حقيقية لتفكيك المليشيات، وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني.

ورحب البيان الأوروبي بنيل حكومة الدبيبة ثقة مجلس النواب الليبي، ووصف ما جرى بأنه إنجاز مهم يخلق الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا، وقيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي نفس البيان، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جنيف، ملوحا بفرض عقوبات على كل من ينتهك الاتفاق.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد نالت أول أمس الأربعاء موافقة 132 من مجموع 133 نائبا حضروا جلسة التصويت التي جرت في مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس).

وسارعت واشنطن إلى الترحيب بمنح الثقة لحكومة الدبيبة، وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القيادة الجديدة على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات وطنية حرة ونزيهة، باعتبارها خطوة رئيسية نحو الحل السياسي، داعيا في نفس الوقت إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

كما رحبت تركيا ودول عربية -بينها قطر ومصر والجزائر وتونس- بالتصديق على حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

أول اجتماع للدبيبة

ومن المقرر أن تتسلم الحكومة الجديدة مهامها الأسبوع المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء أمس الخميس عن المتحدث باسمها.

وعقب التصويت الذي أجري في سرت أفادت أنباء بأن أعضاء الحكومة سيؤدون اليمين الدستورية الاثنين المقبل خلال جلسة يعقدها مجلس النواب في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا).

وفي أول اجتماع له منذ نيل حكومته ثقة مجلس النواب، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس عن استيائه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها في التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، حيث أوضح أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه عقد اجتماعا في طرابلس ضم رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وناقش الاجتماع الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وفق الأولويات المعدة لذلك، وكذلك الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح، وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية، ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

الإفراج عن رهائن

على صعيد آخر، أعلن اللواء 444 التابع لرئاسة الأركان العامة في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس الخميس إطلاق سراح 120 رهينة من جنسيات أجنبية في مدينة بني وليد (جنوب شرق طرابلس) بعد مداهمة أوكار عصابات تعمل في تهريب البشر.

وأضاف اللواء 444 على صفحته في موقع فيسبوك أن الرهائن تعرضوا للتعذيب ولعمليات ابتزاز بحسب إفاداتهم، ويحمل جلهم الجنسية المصرية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ليبيا.. لماذا لم يختر الدبيبة وزير دفاع في حكومته الجديدة؟ وهل لحفتر علاقة بذلك؟

قال مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي البسيكري إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أراد أن يرسل رسالة واضحة للواء المتقاعد خليفة حفتر بعدم حسم أمر وزير الدفاع في حكومته.

ليبيا.. الدبيبة يقدّم مقترح حكومته

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه قدم مقترح تشكيلته الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب، مؤكدا أنها ستكون حكومة وحدة وطنية هدفها التوافق والمصالحة.

المزيد من سياسة

إندبندنت: بعد عامين على مذبحة كرايست تشيرش.. الناجون يعيدون بناء حياتهم

المجزرة خلفت مقتل 51 شخصا خلال أدائهم صلاة الجمعة (رويترز)

عقد على الثورة السورية.. من احتجاجات سلمية إلى صراع متعدد الأطراف

الهجمات المستمرة على المناطق المختلفة بسوريا تسببت في تشريد ملايين المدنيين وحدوث أسوأ أزمة إنسانية (رويترز)

أنباء عن بيع "المصري اليوم" لجهة سيادية.. هل رضخ صلاح دياب للضغوط؟

شعار صحيفة المصري اليوم

أثارا أكبر أزمة يشهدها القصر.. تراجع شعبية هاري وميغان في بريطانيا بعد مقابلة أوبرا وينفري

مقابلة الأمير وزوجته مع وينفري أثارت جدلا واسعا داخل بريطانيا وخارجها (رويترز)
الأكثر قراءة

هذه الدول علقت استخدام هذا اللقاح المضاد لكورونا بسبب مخاوف من حدوث جلطات

"لتحطيم أرقام قياسية جديدة".. أردوغان يعلن عن حزمة إصلاحات اقتصادية

الرئيس التركي تعهد باتخاذ خطوات ضرورية في ظل الدستور لتحقيق الأمن والاستقرار (الأناضول)

زيدان يرد على شائعات عودة رونالدو إلى ريال مدريد ويزيد الغموض حول مستقبل راموس

زيدان (يسار) يوجه رونالدو خلال مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا بالليغا عام 2018 (غيتي)

ما قصة إلغاء ولي عهد الأردن زيارته للأقصى وعلاقته بمنع طائرة نتنياهو من العبور للإمارات؟

الأمير الحسين بن عبد الله كان محتملا أن يزور القدس للصلاة بالأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج (الأوروبية)